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Сербия – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

21:40 1699 Читати українською
Сербия – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
Сербия – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

Сборная Сербии в рамках 5-го тура отборочного этапа к Евро-2020 принимает сборную Португалии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч отбора к чемпионату Европы-2020 Сербия – Португалия начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию поединка проводит "Футбол 24".

Сербия – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020

Стартовые составы

Сербия: Дмитрович – Миленкович, Максимович, Настасич, Коларов – Матич, Миливоевич – Лазович, Тадич, Костич – Митрович

Запасные: Райкович, Радунович, Рукавина, Младенович, Катай, Радоньич, Йович, Гобелич, Спаич, Лукич, Милинкович-Савич, Льяич

Португалия: Патрисиу – Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру – Данилу, Карвалью, Б. Фернандеш – Роналду, Гедеш, Б. Силва

Запасные: Са, Бету, Карриссу, Моутинью, Жота, Р. Силва, Саншеш, Невеш, Руй, Канселу, Пицци, Фелиш

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