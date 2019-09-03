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Роналду удивил мощной мотивационной речью на вручении титула лучшему игроку года в Португалии

16:21 112 Читати українською
Роналду удивил мощной мотивационной речью на вручении титула лучшему игроку года в Португалии
Криштиану Роналду / Reuters

Во время праздничной церемонии звезда Ювентуса продемонстрировал незаурядные навыки оратора.

"Сегодня было много прекрасных моментов, но есть вещь, о которой нельзя забывать. В современном мире все развивается очень быстро, через соцсети.

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А медиа очень жестокие, и это касается не только меня. 2018-й был сложным годом для меня на личном уровне, очень сложным", – цитирует форварда A Bola. Затем Роналду обратился к детям, которые стояли на сцене.

"Никогда не позволяйте, чтобы на вас влияли. Серьезно воспринимайте свои мечты, серьезно относитесь к тому, что вы делаете, и не позволяйте никому вас отвлекать.

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Если кто-то будет вам говорить, что "ты никогда не сможешь этого добиться", затыкайте уши и отвечайте: "Болтай больше". А потом идите в кровать и знайте, что однажды вы всего добьетесь. Так делал я", – подчеркнул 34-летний португалец.

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