Напомним, 22 апреля Григорий Суркис был задержан во время пересечения государственной границы Украины. Во время выезда в Польшу народный депутат не задекларировал 13 пар часов. После проверки Суркиса-старшего пропустили, но уже без часов – те остались в Украине.

"Вез ли Григорий часы для всего Динамо, то есть, все для футбола? Я не хочу комментировать нефутбольные дела. Есть люди, которые должны за это отвечать. Если он нарушил закон, или неправильно что-то сделал – его нужно наказывать.

Таможенная служба официально сообщила о попытке вывезти из Украины 13 пар часов, не назвав фамилию Суркиса

Я не понимаю, когда люди сейчас вывозят что-нибудь из Украины в такое сложное время. Вот честно, не понимаю. Напротив, возвращайте в Украину. Хочется, чтобы возвращали в Украину. Есть время, чтобы собирать камни, а есть время, чтобы разбрасывать камни. Сейчас время собирать.

Вот мой комментарий по этому поводу. Я этого не понимаю. Законно/незаконно, правильно/неправильно – это должны сделать органы. Я просто не понимаю, почему что-то вывозить. Да наоборот, завозить сюда нужно. И много времени потребуется, когда нужно завозить все сюда. Все активы, деньги по возможности, чтобы запустить экономику. Я так себе думаю", – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Россия напала на Украину: среди экс-футболистов обнаружили коллаборанта, мужественный поступок тренера Мариуполя (LIVE)