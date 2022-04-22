Государственная таможенная служба Украины отреагировала на скандал вокруг часов, которые пытались вывезти из страны.

В службе подтвердили попытку вывезти 13 часов через Львовскую таможню, указанная стоимость которых составила 35 тысяч евро.

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Сообщается, что таможня отказала гражданину Украины в вывозе указанных вещей из-за попытки вывезти товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает 10 тысяч евро без предоставления соответствующих документов. Кроме того, их невозможно отнести к личным вещам граждан.

Позже этот гражданин вернулся на территорию Украины, после чего снова прибыл на пункт пропуска и продемонстрировал, что не имеет с собой вышеупомянутых часов и других вещей, которые запрещено вывозить с территории страны.

Напомним, что ранее появилась информация, что Григорий Суркис пытался вывезти часы на территорию Польши. Добавим, что государственные службы, очевидно, не вправе разглашать конфиденциальную информацию, а потому и не назвали имя гражданина, который пытался вывезти часы.

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