Народный депутат от бывшей фракции ОПЗЖ пытался вывезти за пределы Украины часы без их декларирования. Инцидент произошел во Львовской области в пункте пропуска Краковец.

Брат президента Динамо задержан в пункте пропуска Краковец во время пересечения государственной границы Украины. Григорий Суркис вывозил через "зеленый коридор" 13 пар часов, которые не задекларировал.

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Сотрудники таможни вынесли 72-летнему народному депутату отказ в вывозе часов, а пограничники не пропускали его ни из Украины, ни обратно в Украину. Григорий Суркис был задержан и ждал решения – выпускать его, или нет. При этом протокол о недекларировании не был составлен, сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в начале полномасштабной войны Григорий и Игорь Суркисы уехали из Украины. В их автомобилях находились мужчины призывного возраста, однако пограничники выпустили бизнесменов и сопровождавших их лиц за пределы страны.

Обновлено. Позже стало известно, что Григория Суркиса выпустили из Украины, но вывезти часы не позволили.

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