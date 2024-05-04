"Кто из игроков Колоса ближе всего к сборной Украины? Трудный вопрос, это решать только Сергею Реброву. Но у нас есть очень много талантливых мальчиков, которые стараются быть в сборной.

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В юношеской команде Украины мы уже имеем представителя, надеемся, будут еще. Голкипер Кирилл Фесюн очень-очень близок к тому, чтобы быть в сборной. Считаю наша национальная команда выйдет из группы на Евро и пройдет один-два матча плей-офф", – сказал Генинсон в комментарии FootBoom.

Напомним, в текущем сезоне Фесюн провел за Колос 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). В активе Кирилла 7 матчей за молодежку и 1 игра за олимпийскую сборную Украины.

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