Стаховский категорично высказался относительно выезда футболистов за границу во время войны
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который сейчас является военнослужащим Центра специальных операций СБУ "Альфа" рассказал, что думает об украинских легионерах.
– В обществе есть определенная претензия к украинским футболистам из-за того, что они могут свободно выезжать за границу, играть в иностранных командах, но, будем откровенны, не все играют в топовых командах. Правильное ли это решение, как вы считаете?
– Мы же все болеем, когда играет национальная сборная и когда она, выходя на Евро, обыграла Исландию. Для того, чтобы в этой сборной были кадры, которые качественно соответствуют уровню футбола в мире, нам надо, чтобы как можно больше наших футболистов играли за рубежом.
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Чем больше их там будет, тем выше будет качество непосредственно футболистов в сборной и, если честно, тем выше будет качество футбола в Украине. Если клубы видят, что они воспитывают качественных игроков, которые удерживаются в Европе, они понимают, что это определенная модель ведения бизнеса, потому что любой спорт – это коммерция. Украинские клубы будут ставить задачи, воспитывать и продавать, но за это время они тоже создают качественный футбол в Украине, – сказал Стаховский в интервью РБК.
Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024, где в своей группе сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии. Континентальное первенство пройдет с 14 июня по 14 июля на полях Германии.
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