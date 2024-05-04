– В обществе есть определенная претензия к украинским футболистам из-за того, что они могут свободно выезжать за границу, играть в иностранных командах, но, будем откровенны, не все играют в топовых командах. Правильное ли это решение, как вы считаете?

– Мы же все болеем, когда играет национальная сборная и когда она, выходя на Евро, обыграла Исландию. Для того, чтобы в этой сборной были кадры, которые качественно соответствуют уровню футбола в мире, нам надо, чтобы как можно больше наших футболистов играли за рубежом.

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Чем больше их там будет, тем выше будет качество непосредственно футболистов в сборной и, если честно, тем выше будет качество футбола в Украине. Если клубы видят, что они воспитывают качественных игроков, которые удерживаются в Европе, они понимают, что это определенная модель ведения бизнеса, потому что любой спорт – это коммерция. Украинские клубы будут ставить задачи, воспитывать и продавать, но за это время они тоже создают качественный футбол в Украине, – сказал Стаховский в интервью РБК.

Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024, где в своей группе сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии. Континентальное первенство пройдет с 14 июня по 14 июля на полях Германии.

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