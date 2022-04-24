"Зараз – час збирати каміння": журналіст не розуміє вчинку Суркіса, який вивозив годинники з України
Журналіст Ігор Циганик прокоментував нещодавній інцидент із Григорієм Суркісом у пункті пропуску Краковець на Львівщині.
Нагадаємо, 22 квітня Григорія Суркіса затримали під час перетину державного кордону України. Під час виїзду до Польщі народний депутат не задекларував 13 коштовних годинників. Після перевірки Суркіса-старшого таки пропустили, але вже без годинників – ті залишилися в Україні.
"Чи Григорій віз годинники для всього Динамо, тобто, все для футболу? Я не хочу коментувати нефутбольні справи. Є люди, які повинні за це відповідати. Якщо він порушив закон, чи неправильно щось зробив – його потрібно карати.
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Я не розумію, коли люди зараз вивозять щось з України в такий складний час. От чесно, не розумію. Навпаки, повертайте в Україну. Хочеться, щоб повертали в Україну. Є час, щоб збирати каміння, а є час, щоб розкидати каміння. Зараз – час збирати.
Оце мій коментар з цього приводу. Я цього не розумію. Законно/незаконно, правильно/неправильно – це повинні зробити органи. Я просто не розумію, чому щось вивозити. Та навпаки, завозити сюди треба. І багато часу треба буде, коли треба завозити все сюди. Всі активи, гроші по можливості, шоб запустити економіку. Я так собі думаю", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.
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