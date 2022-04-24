Нагадаємо, 22 квітня Григорія Суркіса затримали під час перетину державного кордону України. Під час виїзду до Польщі народний депутат не задекларував 13 коштовних годинників. Після перевірки Суркіса-старшого таки пропустили, але вже без годинників – ті залишилися в Україні.

"Чи Григорій віз годинники для всього Динамо, тобто, все для футболу? Я не хочу коментувати нефутбольні справи. Є люди, які повинні за це відповідати. Якщо він порушив закон, чи неправильно щось зробив – його потрібно карати.

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Я не розумію, коли люди зараз вивозять щось з України в такий складний час. От чесно, не розумію. Навпаки, повертайте в Україну. Хочеться, щоб повертали в Україну. Є час, щоб збирати каміння, а є час, щоб розкидати каміння. Зараз – час збирати.

Оце мій коментар з цього приводу. Я цього не розумію. Законно/незаконно, правильно/неправильно – це повинні зробити органи. Я просто не розумію, чому щось вивозити. Та навпаки, завозити сюди треба. І багато часу треба буде, коли треба завозити все сюди. Всі активи, гроші по можливості, шоб запустити економіку. Я так собі думаю", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

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