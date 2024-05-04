Нападающий "горняков" Даниил Сикан обошел партнеров по команде в борьбе за звание лучшего игрока месяца.

Пресс-служба Шахтера сообщила результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в апреле. Награда досталась Даниилу Сикану.

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23-летний бомбардир набрал 47% голосов (5013 болельщиков) и опередил бразильского вингера Кевина (3173 балла), буркинийского форварда Лассину Траоре (1301) и полузащитника Артем Бондаренко (1068).

Напомним, в апреле Сикан провел за Шахтер 6 матчей, в которых забил 5 голов (Черноморцу и Ворскле в Кубке Украины, Заре (дважды) и ЛНЗ в УПЛ).

Всего в текущем сезоне Даниил оформил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37-ми матчах.

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