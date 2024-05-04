Арсенал и Борнмут сойдутся в матче 36-го тура АПЛ. Стартовые составы, судьба Зинченко и Забарного, где смотреть матч – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Арсенал – Борнмут начнется в 14:30 по киевскому времени. Игру можно посмотреть вживую на Setanta Sports или MEGOGO. За основными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Александр Зинченко продолжает неприятную серию, пятый раз подряд оставаясь в запасе Арсенала. Микель Артета вновь доверил левый фланг защиты Такехиро Томиясу. Зато Илья Забарный вернулся в основу Борнмута. Болезнь выбила украинца на прошлый тур против Брайтона (3:0), не дав отыграть все матчи этого сезона АПЛ.

Стартовый состав Арсенала:

Борнмута: