Арсенал – Борнмут: составы и онлайн-трансляция украинского дерби в АПЛ – камбек Забарного, болезненная серия Зинченко
Арсенал и Борнмут сойдутся в матче 36-го тура АПЛ. Стартовые составы, судьба Зинченко и Забарного, где смотреть матч – в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Арсенал – Борнмут начнется в 14:30 по киевскому времени. Игру можно посмотреть вживую на Setanta Sports или MEGOGO. За основными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.
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Александр Зинченко продолжает неприятную серию, пятый раз подряд оставаясь в запасе Арсенала. Микель Артета вновь доверил левый фланг защиты Такехиро Томиясу. Зато Илья Забарный вернулся в основу Борнмута. Болезнь выбила украинца на прошлый тур против Брайтона (3:0), не дав отыграть все матчи этого сезона АПЛ.
Стартовый состав Арсенала:
Борнмута: