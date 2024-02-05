В интервью чешскому изданию Bez Frazi Цикало рассказал о дружбе или нормальных отношениях между "обычными" украинцами и россиянами. "Нормальные украинцы не имеют проблем с россиянами, как и нормальные россияне не имеют проблем с украинцами. Оба народа живут вместе, между ними много браков".

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"Многие мои друзья и знакомые написали мне, что я намолол лишнего. Мои родители вчера узнали об этой статье через знакомых. Для меня эта статья является позорной и ложной, я не должен оправдываться, потому что нет даже оснований для этого, но я не буду молчать, потому что молчание это означает согласиться с тем, в чём меня обвиняют.

Я никогда не говорил этой фразы: "Нормальные украинцы не имеют проблем с русскими, как и нормальные русские не имеют проблем с украинцами. Оба народа живут вместе, между ними много браков". Как и никогда не дискутировал о политике, 7 президентах и так далее.

Возможно, ошибкой было согласиться на интервью, не идеально зная язык и их истинные намерения и посыл, это был мой первый опыт со СМИ. Bezfrazi – это о жизни известных чешских спортсменов, я считал, что это интервью поможет мне как спортсмену и привлечет внимание к проблемам украинцев, связанных с полномасштабным вторжением агрессора в Украину, знал, что Чехия – одна из тех, кто больше всего помогает Украине.

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Чешские СМИ объяснили мне, что это будет история простого украинского парня-спортсмена, который в то время играл в 4 футбольной лиге Чехии. Мне задавали вопросы исключительно о моих ощущениях, и моей семье, которая из Бахмута, и я, как никто понимал, что война началась в 2014 году и Россия – это агрессор. Моя позиция четкая уже давно, как и отношение.

Я рассказывал о своих внутренних ощущениях до и после вторжения, и о своем непонимании, как может "братский" народ, с которым было столько взаимосвязей, пойти войной? Меня спрашивали, были ли в тренировочном лагере представители страны-агрессора, и как они отреагировали на вторжение их страны в Украину. Я ответил, что при контакте с ними им нечего было сказать, что они испытывали страх. Но чешское медиа это перекрутило и написало по-своему.

У меня не было времени и финансов заниматься реакцией на эту статью. А потом я вообще о ней не вспоминал и забыл. Я не понимаю, почему через 2 года (подчеркиваю, что статье в чешском издании два года!), с мертвой, никому не нужной, наполовину правдивой статьи, с 15-ти страниц выдернули хайповые фразы, да еще которые мне не принадлежат, и сделали из меня козла отпущения. Я не согласен, потому что это неправда. Почему вы печатаете этот бред даже без попыток связаться со мной и осуждаете меня без всяких моих объяснений? Готов к любому интервью. И надеюсь на справедливость", – написал Цикало в письме-объяснении к Sport.ua.

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