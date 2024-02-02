Призыву в Вооруженные силы Украины по состоянию на сегодня не подлежат футболисты только трех клубов, сообщает Tribuna.

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Речь идет об игроках Шахтера, Динамо и Оболони. Эти клубы признаны предприятиями, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По информации источника, над получением такого статуса также работают СК Днепр-1, Заря и Минай. В свою очередь Верес, Рух, ЛНЗ и Металлист 1925 брони не имеют и пока неизвестно, планируют ли они делать что-то для обеспечения безопасности своих игроков от службы.

Отмечается, что 6 клубов УПЛ, среди которых Кривбасс, Полесье, Черноморец, Колос, Ворскла и Александрия, или отказались комментировать проблему, или же не предоставили четкий ответ.

К слову, процедура бронирования может длиться 5-6 месяцев, а саму бронь дают на полгода. Трудности также возникают с тем, что у не всех футболистов есть военные билеты, а без этого получить бронь невозможно.

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