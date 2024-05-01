Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко забил свой очередной гол в УПЛ в матче против Вереса (3:0).

Опытный бомбардир открыл счет на 40-й минуте матча, удачно сыграв на добивании. Для Ярмоленко это был седьмой гол в нынешнем сезоне.

Голы Ярмоленко и Пономаренко в видеообзоре матча Динамо – Верес – 3:0

Впрочем, намного важнее исторические достижения. Забив Вересу, Андрей вышел на единоличное четвертое место лучших бомбардиров УПЛ за все времена, опередив Андрея Воробья. Теперь в активе Ярмоленко 107 голов. Следующий ориентир – Евгений Селезнев, у которого 116 голов.

На вершине списка находятся две легенды Динамо. Первое место занимает Максим Шацких (124 гола), а Сергей Ребров отстал лишь на один точный удар. Стоит заметить, что в топ-10 Ярмоленко – единственный футболист, который забивал свои голы только в составе одного клуба (конечно, Динамо).

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