Жирона и Реал Сосьедад в рамках 23-го тура Ла Лиги 2023/24 сильнейшего не определили (0:0). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Без Довбыка, но с Цыганковым

Мадридский Реал сыграл свой перенесенный матч с Хетафе, выиграл и обошел Жирону в турнирной таблице. В который раз. Впрочем, отрыв у "сливочных" оставался небольшим (всего 2 очка), поэтому каталонский клуб мог снова вернуться на вершину – по крайней мере, на сутки. Для этого необходимо было победить Реал Сосьедад.

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Барса, кстати, приблизилась на расстояние 5 зачетных баллов, поэтому осечка была недопустимой для подопечных Мичела. Вообще, с нынешним календарем избежать потери очков вряд ли удастся – но чем меньше Жирона будет оступаться, тем больше шансов на ЛЧ у нее останется. Ну а в борьбе за золото надо выиграть почти все матчи.

Для этого нужно выставлять в состав всех лидеров – впрочем, перед встречей с Сосьедадом сообщество всколыхнула тревожная новость. Довбик выпал из заявки, а Mundo Deportivo заявляет о возможных проблемах с мениском. Мичел и сам Артем прокомментировали ситуацию так, будто не все так страшно, но на самом деле состояние украинца стало еще более непонятным.

К счастью, с Цыганковым проблем нет. Виктор вышел в старте.

Жирона теряла моменты, Реал Сосьедад – футболистов, а судьи – бдительность

Первый тайм оказался не очень богатым на моменты. Большинство из них создала каталонская команда. Еще на 22-й минуте счет мог открывать Цыганков, который пробил со штрафного под ближнюю стойку – Ремиро спас.

Дальнейший угловой завершился розыгрышем, в завершении которого стрелял Алейш Гарсия. Центрхав мощно выстрелил низом с линии штрафной, однако Ремиро спас и здесь!

Ну а на 24-й минуте Жирона забила гол. Его создал Савиньо, который подхватил мяч, продрался сквозь Арамбуру и Мендеса, обыгрался с Порту в штрафной и выполнил навес с границы поля. Шикарная заброска пошла на дальнюю штангу – Эррера замкнул головой, однако взятие ворот отменили!

После двух минут просмотра видеоповтора судьи решили, что Савиньо оказался в офсайде еще за 30 секунд до момента, в момент передачи на ход (после которой произошло несколько кроссов). Впрочем, там произошло изменение владения, ведь игроки Сосьедада коснулись мяча. Соответственно, положение вне игры в той ситуации рассматривать не должны были.

"Чури-урдин" ответили своим голом из офсайда. По нему вопросов не было – Андре Силва в момент выстрела Оярсабаля на 31-й минуте находился в положении вне игры, поэтому его удачное добивание потеряло смысл.

Кроме этого эпизода, в актив Сосьедада можно занести провальную контратаку 2-в-1 и прострел Галана, который пролетел мимо дальней стойки (на замыкание никто не успел). В общем, Жирона была острее, однако отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Сосьедад, кроме нефарта с моментами, страдал от травм. Еще в начале встречи сломался Одриосола, колено которого выгнулось в неестественном положении. На старте же второго тайма у Беккера поехала нога – он сразу попросил замену.

Жирона быстро сдулась и едва не сгорела, но могла победить

Еще за 15 минут до перерыва стало заметно, что Жирона потеряла инициативу. После перерыва же подопечные Мичела вообще разочаровали – в основное время второго тайма команда создала только один опасный момент! Он произошел аж на 84-й минуте в результате обыгрыша Савиньо с Эррерой. Янхель врывался на правый край штрафной и бил в ближний, однако Ремиро спас Сосьедад!

Нельзя сказать, что коллектив Иманола Альгуасила прямо таки доминировал на Монтиливи, но выровняться по острым эпизодам баски смогли. В частности, уже на 50-й минуте открывать счет мог Беккер, который убежал от Блинда и вырвался на рандеву с Гассанигой. Шеральдо решил пробивать под правую стойку, но попал во внешнюю сторону сетки – и именно в этом эпизоде он травмировался.

На 68-й же Барренечеа выцарапал мяч у Коуту, после чего решился на удар с нулевого угла. Мяч рикошетом перелетел голкипера, но упал на сетку сверху. Еще через четыре минуты он разогнал атаку, отдав пас Галану под навес – подачу выбили, но на подборе оказался Мендес. Браис бахнул метров с 11-ти под перекладину – Гассанига спас!

В целом, после перерыва Сосьедад перестрелял Жирону (8:6 по ударам), хотя преимущество по ожидаемым голам оказалось не таким уж и большим (0,4 vs 0,17). И, все же, на последних секундах каталонцы едва не оформили фирменную победу – Коуту отобрал мяч у Берренечеа, вошел в штрафную и выполнил прострел на Валери (тот заменил Цыганкова). К сожалению, его удар взял Ремиро.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Жирона набрала 56 очков, не сумев вернуться на первую строчку. Реал опережает подопечных Мичела на один зачетный балл, однако завтра мадридцы могут нарастить отрыв.

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