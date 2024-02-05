В інтерв'ю чеському виданню Bez Frazi Цикало розповів про дружбу або нормальні стосунки між "звичайними" українцями та росіянами. "Нормальні українці не мають проблем з росіянами, як і нормальні росіяни не мають проблем з українцями. Обидва народи живуть разом, між ними багато шлюбів".

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"Багато моїх друзів та знайомих написали мені, що я намолов зайвого. Мої батьки вчора дізнались про цю статтю через знайомих. Для мене ця стаття є ганебною та неправдивою, я не маю виправдовуватись, бо немає навіть підстав для того, Але я не буду мовчати, бо мовчання це означає погодитись із тим, в чому мене звинувачують.

Я ніколи не казав цієї фрази: "Нормальні українці не мають проблем з росіянами, як і нормальні росіяни не мають проблем з українцями. Обидва народи живуть разом, між ними багато шлюбів". Як і ніколи не дискутував про політику, 7 президентів і таке інше.

Можливо, помилкою було згодитись на інтервʼю, не ідеально знаючи мову та їхні справжні наміри й посил, то був мій перший досвід зі ЗМІ, Bezfrazi – це про життя відомих чеських спортсменів, я вважав, що це інтервʼю допоможе мені як спортсмену та приверне увагу до проблем українців, повʼязаних з повномасштабним вторгненням агресора в Україну, знав, що Чехія – одна з тих, хто найбільше допомагає Україні.

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Чеські ЗМІ пояснили мені, що це буде історія простого українського хлопця-спортсмена, який на той час грав у 4 футбольній лізі Чехії. Мені ставили запитання виключно про мої відчуття, та мою родину, яка з Бахмута, і я, як ніхто розумів, що війна почалася в 2014 році і Росія – це агресор. Моя позиція чітка вже давно, як і ставлення.

Я розповідав про свої внутрішні відчуття до та після вторгнення, і про своє нерозуміння, як може "братський" народ, з яким було стільки взаємозвʼязків, піти війною? Мене питали, чи були у тренувальному таборі представники країни-агресора, і як вони відреагували на вторгнення їхньої країни до України. Я відповів, що при контакті з ними їм не було що сказати, що вони відчували страх. Але чеське медіа це перекрутило та написало по-своєму.

В мене не було часу і фінансів займатися реакцією на цю статтю. А потім я взагалі про неї не згадував і забув. Я не розумію, чому через 2 роки (підкреслюю, що статті у чеському виданні два роки!), із мертвої, нікому не потрібної, наполовину правдивої статті, з 15-ти сторінок висмикнули хайпові фрази, та ще які мені не належать, і зробили з мене цапа-відбувайла. Я не згоден, бо то є неправда. Чому ви друкуєте цю маячню навіть без намагань зв’язатися зі мною та засуджуєте мене без жодних моїх пояснень? Готовий до будь-якого інтервʼю. І сподіваюсь на справедливість", – написав Цикало у листі-поясненні до Sport.ua.

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