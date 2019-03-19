Сборная Украины провела открытую тренировку

Две тысячи болельщиков посетили открытую тренировку сборной Украины на НСК Олимпийский.

18 марта сборная Украины начала непосредственную подготовку к первым матчам квалификационного турнира Евро-2020. 26 исполнителей, которых вызвал главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко, собрались в Киеве, где и состоялась открытая тренировка команды, информирует официальный сайт ФФУ.

Пресс-конференция Андрея Шевченко перед стартом сборной Украины в отборе к Евро-2020

Перед выходом на поле игроки сборной провели небольшую автограф и фотосессию со своими сторонниками, которых собралось около двух тисяч. Кроме этого, ФФУ провела благотворительную акцию, благодаря которой 11-летнему мальчику с инвалидностью из Казахстана Али Турганбекову удалось побывать на открытой тренировке сборной Украины, поиграть в мяч и пообщаться с Андреем Шевченко и Александром Зинченко.

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После этого главный тренер Украинской разделил своих подопечных на несколько групп. Полузащитник Виктор Коваленко, который, по словам Шевченко, испытывает определенный дискомфорт, отдыхал на скамейке запасных. Все остальные приняли участие в тренировочном процессе, который должен явно восстановительный характер.

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Восемь исполнителей, которые накануне сыграли в своих национальных чемпионатах, работали с наименьшей нагрузкой. Речь идет о Руслана Малиновского, Артема Кравца, Виталия Буяльского, Виталия Миколенко, Владимира Шепелева, Виктора Цыганкова, Никиту Бурду и Романа Яремчука. Среди других работали и Роман Безус с Эдуардом Соболем, которые после длительного перерыва вернулись в сборную.

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Завершилась тренировка двусторонней игрой на половину поля. В Киеве наша команда продолжит тренироваться до среды, после чего вылетит в столицу Португалии.

Напомним, что свой стартовый поединок в отборе к Евро-2020 сборная Украины проведет 22 марта в Лиссабоне против португальцев. 25 марта на подопечных Андрея Шевченко ждет второй матч отборочного цикла – тоже выездной, с Люксембургом.