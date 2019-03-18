Шевченко прокомментировал смену гражданства Мораеса, который уже завтра может присоединиться к сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на получение форвардом Шахтера Жуниором Мораес гражданства Украины.

"Это такая же новость для меня, как и для вас. Я после тренировки свяжусь с Шахтером, действительно ли он получил паспорт. Потому что у нас все-таки уже есть список вызванных игроков.

Мораєс офіційно отримав українське громадянство

Если все хорошо, если он действительно украинец и имеет паспорт, то я будет рассматривать его в качестве кандидата. Когда буду знать, тогда и буду принимать решение", – сказал он на пресс-конференции в понедельник на НСК Олимпийский перед открытой тренировкой сборной.

Добавим, что по информации FootballHub, Мораес уже завтра может присоединиться к сборной Украины, которая готовится к первому отборочному матчу Евро-2020.