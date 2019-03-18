Пресс-конференция Андрея Шевченко перед стартом сборной Украины в отборе к Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу отбора Евро-2020 с Португалией и планы по нейтрализации Криштиану Роналду.

"Трудно выработать стратегию противостояния лучшим игрокам мира. Мы должны работать слаженно как команда. Будут небольшие изменения именно к этой игре с Португалией, потому что это очень хорошая команда с очень качественными исполнителями.

У меня много информации о Португалии. У нас уже есть четкое понимание, как надо играть. Мы будем готовиться по своему плану.

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Во всех звеньях у нас есть конкуренция. Мы вызвали много игроков, полетит 24-25. Уже на тренировках будем видеть их состояние и определимся.

В сборной все должны забывать о клубных делах. Здесь другая атмосфера и другие задачи. А игрой за сборную они могут определенным образом реабилитироваться перед фанатами за неудачи в клубах.

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Не будем ли расслаблены с Люксембургом в случае удачной игры в Португалии? За каждую победу дают три очка, и надо набирать по максимуму, если мы хотим выйти на чемпионат Европы, а это наша цель. У нас будет долгий перелет в Португалию, а оттуда в Люксембург. Там крепкая команда, которая хорошо играет в обороне.

Где использовать Зинченко? Он очень хорошо играет последние два месяца в Манчестер Сити на левом фланге. Да, у нас он действует в середине поля но с ним у нас есть варианты, и это хорошо. Еще будем смотреть, кто в каком состоянии.

Марлос в центре или на фланге? Мы можем его использовать по-разному, и это хорошо.

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Швед талантливый молодой игрок, который пока не может обрести стабильность в игре. Он должен быть лидером не только по забитым голам, а и лидером в команде. Мы наблюдаем за ним, у Шведа перспектива стать очень хорошим игроком.

Отсутствие игровой практики у Коноплянки? За три года, что я в сборной, у многих игроков не было достаточной практики. Я думаю, что у Жени большая мотивация. В тех матчах, где он играл, он хорошо себя проявлял, был лидером. И он один из наших лидеров. Игры за сборную для него будут дополнительной мотивацией", – сказал Шевченко на пресс-конференции в понедельник.