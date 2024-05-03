"Провели спарринг с Диназом, пригласив много новых фамилий. Хотели просмотреть игроков. Нам все понравилось, это был важный сбор для тренеров и игроков, которые имеют шанс показать себя.

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Очень много ребят сейчас в других странах, их стараемся смотреть всех, надо понимать их прогресс. Больше всего игроков в Польше, Германии, Венгрии, возможно, Словакии.

Есть Степанов в Байере, Бауманн в Манчестер Юнайтед, Шевченко в Уотфорде. Еще Богданова перевели в первую команду Динамо Дрезден, он там один из лучших бомбардиров юношеской лиге. Есть еще несколько ребят, которые быстро прогрессируют в Бельгии и Германии.

Бауманн? Знаю, что Владимир Езерский общался с его матерью. Нужно еще понять, насколько он готов", – сказал Михайленко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, сборная Украины U-19 готовится к Евро-2024, где в группе сыграет с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.

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