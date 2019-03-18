Яремчук: Мораес? Конкуренция пойдет на пользу

Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук во время открытой тренировки национальной команды рассказал Футбол 24 о желании забить первый гол за сборную, ожидания от матча с Португалией и натурализации Мораеса.

"Очень приятно приехать в сборную, еще и после того, как забиваешь за клуб, но хочется наконец забить уже и за сборную, конечно.

Мораес официально получил украинское гражданство

У меня есть доверие от тренера, поэтому нужно выкладываться на сто процентов, показывать хороший результат. Понимаю, что будет очень тяжелая игра с Португалией. Надо приложить максимум усилий.

Португалия? За неё играет один из лучших футболистов мира, поэтому нужно очень серьезно относиться к этому сопернику, уважать его, но не бояться.

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Отношение к украинскому гражданству Мораеса? Нормально. Конкуренция пойдет на пользу. Я знаю его как хорошего человека, поэтому о нем ничего плохого не могу сказать", – сказал Яремчук, отвечая на вопрос журналиста Футбол 24.