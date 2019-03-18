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Шевченко: Не спрашивайте меня больше о Ракицком

18:15 235 Читати українською
Шевченко: Не спрашивайте меня больше о Ракицком
Шевченко и Ракицкий / reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поставил точку в теме о невызове защитника Зенита Ярослава Ракицкого в национальную команду.

"Я не общался с Ярославом ни во время, ни после его перехода в Зенит. Я, как главный тренер, принимаю те решения, которые считаю лучшими для команды. Я считаю, что мы вызвали тех игроков, которые будут лучше готовы.

Для меня этот вопрос исчерпан. Не задавайте мне больше таких вопросов. Я буду говорить о тех игроков, которых я вызвал", – сказал Шевченко на пресс-конференции перед началом отбора к Евро-2020.

"Он – лучший защитник Украины", – Селезнев не считает ошибкой переход Ракицкого в Зенит

Напомним, что Ярослав Ракицкий зимой перешел из Шахтера в Зенит, после чего тренерский штаб сборной не включил его в заявку команды на первые матчи квалификации на чемпионат Европы.

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Источник: Футбол 24
Теги
Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
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