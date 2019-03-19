Збірна України провела відкрите тренування

Дві тисячі вболівальників відвідали відкрите тренування збірної України на НСК Олімпійський.

18 березня збірна України розпочала безпосередню підготовку до перших матчів кваліфікаційного турніру Євро-2020. 26 виконавців, яких викликав головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко, зібралися в Києві, де й відбулося відкрите тренування команди, інформує офіційний сайт ФФУ.

Прес-конференція Андрія Шевченка перед стартом збірної України у відборі до Євро-2020

Перед виходом на поле гравці збірної провели невелику автограф- та фотосесію зі своїми прихильниками, яких зібралось близько двох тисяч. Окрім цього, ФФУ провела благодійну акцію, завдяки якій 11-річному хлопчику з інвалідністю з Казахстану Алі Турганбекову вдалося побувати на відкритому тренуванні збірної України, пограти в м'яч і поспілкуватися з Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком.

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Після цього головний тренер українців розділив своїх підопічних на кілька груп. Півзахисник Віктор Коваленко, який, за словами Шевченка, відчуває певний дискомфорт, відпочивав на лаві запасних. Усі інші взяли участь у тренувальному процесі, який мав явно відновлювальний характер.

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Вісім виконавців, які напередодні зіграли у своїх національних чемпіонатах, працювали з найменшим навантаженням. Ідеться про Руслана Маліновського, Артема Кравця, Віталія Буяльського, Віталія Миколенка, Володимира Шепелєва, Віктора Циганкова, Микиту Бурду та Романа Яремчука. Серед інших працювали і Роман Безус з Едуардом Соболем, які після тривалої перерви повернулися до лав національної збірної.

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Завершилося тренування двосторонньою грою на половину поля. У Києві наша команда продовжить тренуватися до середи, після чого вилетить до столиці Португалії.

Нагадаємо, що свій стартовий поєдинок у відборі до Євро-2020 збірна України проведе 22 березня в Лісабоні проти португальців. 25 березня на підопічних Андрія Шевченка чекає другий матч відбірного циклу – теж виїзний, із Люксембургом.