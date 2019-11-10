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Санжар выразил недовольство отдельными игроками команды

11:17 55 Читати українською
Санжар выразил недовольство отдельными игроками команды
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер львовских Карпат после матча 14-го тура против Мариуполя пожаловался на игроков, которые не выполняют тренерских установок.

15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
 
Егор Назарина 59’
Егор Назарина 90+4’
15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
59’ Егор Назарина
90+4’ Егор Назарина

"Недовольный тем, что некоторые игроки нашей команды, на которых я больше всего рассчитываю, не выполняют моих установок. Но есть такие ребята, как Ярослав Деда. Он вышел на футбольное поле с желанием и самоотдачей, начал создавать моменты. Поэтому я считаю, что благодаря его стараниям у нас начали появляться моменты у ворот Мариуполя.

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Я буду в дальнейшем поощрять молодых игроков, которые выходят на поле и выглядит не хуже, чем некоторые наши опытные игроки, от которых мы ожидаем гораздо большего. Не хотел бы конкретно говорить об этих футболистах, поэтому фамилии называть не буду. У нас самая молодая команда в чемпионате и нам нужен результат. Опытные игроки, которые у нас есть, должны тянуть за собой молодежь, а получается наоборот. Поэтому есть определенные вопросы, по которым нам нужно сделать выводы.

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На каждую игру у нас есть четкий план, но забитый или пропущенный гол может заставить вносить определенные коррективы. Так и сегодня в конце матча мы изменили нашу систему: сняли центрального защитника, поменяли тактику, и я рад, что это сработало", – цитирует Санжара официальный сайт ФК Карпаты.

Напомним, вчера, 9 ноября, львовские Карпаты в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги по ходу матча уступали Мариуполю со счетом 0:2. Однако на 59-й минуте Назарина один гол отыграл, а на четвертой добавленной минуте львовяне заработали пенальти и одиннадцатиметровый уверенно реализовал тот же Назарина, сравняв счет в матче.

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Мариуполь - Карпаты Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Роман Санжар Роман Санжар Ярослав Деда Ярослав Деда
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