Санжар висловив невдоволення окремими гравцями команди

Головний тренер львівських Карпат після матчу 14-го туру проти Маріуполя поскаржився на гравців, які не виконують тренерських настанов.

"Незадоволений тим, що гравці нашої команди, на яких я найбільше розраховую, не виконують моїх настанов. Але є такі хлопці, як Ярослав Деда. Він вийшов на футбольне поле з бажанням та самовіддачею, почав створювати моменти. Тому я вважаю, що завдяки його старанням у нас почали з'являтися моменти біля воріт Маріуполя.

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Я буду надалі заохочувати молодих гравців, які виходять на поле та виглядають не гірше, ніж деякі наші досвідчені гравці, від яких ми очікуємо набагато більшого. Не хотів би конкретно говорити про цих футболістів, тому прізвища називати не буду. У нас наймолодша команда у чемпіонаті і нам потрібен результат. Досвідчені гравці, які у нас є, мають за собою тягнути молодь, а виходить навпаки. Тому є певні питання, з яких нам потрібно зробити висновки.

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На кожну гру у нас є чіткий план, але забитий чи пропущений гол може змусити вносити певні корективи. Так і сьогодні наприкінці матчу ми змінили нашу систему: зняли центрального захисника, поміняли тактику, і я задоволений, що це спрацювало", – цитує Санжара офіційний сайт ФК Карпати.

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, львівські Карпати у матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги по ходу матчу поступались Маріуполю з рахунком 0:2. Однак на 59-й хвилині Назарина один гол відквитав, а на четвертій доданій хвилині львів’яни заробили пенальті і одинадцятиметровий впевнено реалізував той же Назарина, зрівнявши рахунок у матчі.

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