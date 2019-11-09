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Мариуполь – Карпаты – 2:2 – видео голов и обзор матча

17:43 104 Читати українською
Мариуполь – Карпаты – 2:2 – видео голов и обзор матча
Мариуполь – Карпаты – 2:2 – видео голов и обзор матча / фото: ФК Карпаты

Карпаты на последних секундах спасли ничью в матче 14-го тура УПЛ против Мариуполя. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Карпаты.

15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
 
Егор Назарина 59’
Егор Назарина 90+4’
15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
59’ Егор Назарина
90+4’ Егор Назарина

Карпаты смогли спасти ничью на последних минутах матча с Мариуполем. Уже на 15 минуте Чурко открыл счет в матче, а после перерыва Мишньов удвоил преимущество азовцев. Однако за 4 минуты Назарина сократил отставание, и львовяне отчаянно пытались выровнять положение. "Львам" это удалось – Назарина в компенсированное время оформил дубль и спас ничью.

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Таким образом, Карпаты набрали 11 очков и поднялись на 10 место, Мариуполь с 17 пунктами остался 6.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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