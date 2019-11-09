Мариуполь – Карпаты – 2:2 – видео голов и обзор матча

Карпаты на последних секундах спасли ничью в матче 14-го тура УПЛ против Мариуполя. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Карпаты.

Карпаты смогли спасти ничью на последних минутах матча с Мариуполем. Уже на 15 минуте Чурко открыл счет в матче, а после перерыва Мишньов удвоил преимущество азовцев. Однако за 4 минуты Назарина сократил отставание, и львовяне отчаянно пытались выровнять положение. "Львам" это удалось – Назарина в компенсированное время оформил дубль и спас ничью.

Мариуполь на последних секундах упустил победу над Карпатами – львовяне оформили фантастический камбэк

Таким образом, Карпаты набрали 11 очков и поднялись на 10 место, Мариуполь с 17 пунктами остался 6.