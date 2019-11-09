Мариуполь на последних секундах упустил победу над Карпатами – львовяне оформили фантастический камбэк

Мариуполь не удержал победу над львовскими Карпатами в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Команды обменялись опасными моментами уже на старте встречи. Сначала Вакула ворвался в штрафную, но не принял окончательного решения пробивать либо делать прострел. В ответ Ди Франко пробил со средней дистанции – мяч разминулся с правой девяткой.

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Постепенно давление азовцев стало сильнее и, наконец, привело к взятию ворот. На 15-й минуте Мишнёв убежал в контратаке левым флангом и отдал в центр на абсолютно свободного Вячеслава Чурко, тот первым касанием подработал мяч, а вторым с левой пробил мимо Кудрика – 1:0!

Гол немного успокоил игру, к концу первого тайма возникло лишь несколько условно опасных ситуаций. Сначала Мартинс целился в левый угол ворот Мариуполя, но под удар бросился Федорчук. А под занавес первой половины львовянин Веремеенко едва не переправил в собственные ворота опасный прострел Кирюханцева.

Второй тайм начался с момента Карпат. Это Назарина пробил после прорыва Деды, но Гальчук без проблем поймал мяч. А на 54-й минуте хозяева сумели удвоить свое преимущество: Мишнёв с правого угла штрафной пытался отдать передачу партнеру, но после отскока обыграл защитника и выстрелом от левой стойки сделал счет 2:0.

Однако, уже 5 минут спустя львовяне возобновили интригу. На дальней стойке оборона приазовцев забыла о Назарине, а Егор спокойно принял передачу Понде и низом пробил в дальний угол. Тот же Назарина мог сравнять счет на 68-й минуте, но его удару со штрафного не хватило точности.

Мариуполь ответил моментом Чурко. Полузащитник хозяев решился на дальний удар, но он не стал неожиданностью для Кудрика. Вдохновившись игрой своего голкипера, Карпаты пошли вперед и едва не забили на 81-й минуте. Гальчук ошибся на выходе при подаче со штрафного, Деда бил в, казалось бы, пустые ворота, но с линии мяч вынес опытный Федорчук.

Еще через несколько минут Деда решился на удар из-за пределов штрафной, но мяч прошел над воротами. А навесы "зелено-белых" со стандартов не находили адресатов в штрафной зоне Мариуполя. А в финальные минуты приазовцы сумели отодвинуть игру от своих ворот, но на последней добавленной арбитром минуте подвел азовцев опытный Яворский, сфолив против Деды в штрафной. Бить пенальти взялся Назарина и уверенно переиграл Гальчука – 2:2 в итоге.

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