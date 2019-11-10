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Вратарь Карпат Кудрик объяснил, за что получил красную карточку уже после окончания матча с Мариуполем

08:31 162 Читати українською
Вратарь Карпат Кудрик объяснил, за что получил красную карточку уже после окончания матча с Мариуполем
Олег Кудрик / Фото из открытых источников

Голкипер львовских Карпат после завершения игры с Мариуполем в рамках 14-го тура УПЛ в подтрибунном помещении увидел перед собой красную карточку за оскорбительный жест в сторону болельщиков.

15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
 
Егор Назарина 59’
Егор Назарина 90+4’
15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
59’ Егор Назарина
90+4’ Егор Назарина

"Да, я действительно показал средний палец, но этот жест я адресовал товарищу, а не болельщикам. Еще до матча мы поспорили с ним, что Карпаты в матче с Мариуполем не проигрывают. Поэтому, когда нашей команде удалось вырвать ничью в сложном поединке на последних секундах, я на эмоциях показал ему средний палец.

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Судья решил, что я этим жестом ответил на нецензурную брань со стороны болельщиков. Таким образом, я увидел перед собой эту красную карточку", – сказал Кудрик в комментарии изданию Footboom.

Напомним, вчера, 9 ноября, львовские Карпаты в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги по ходу матча уступали Мариуполю со счетом 0:2. Однако на 59-й минуте Назарина один гол отыграл, а на четвертой добавленной минуте львовяне заработали пенальти и одиннадцатиметровый уверенно реализовал тот же Назарина, сравняв счет в матче.

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Олег Кудрик Олег Кудрик Мариуполь - Карпаты Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь
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