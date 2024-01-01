Назарий Русин впервые за 9 матчей вышел на поле. Новый наставник Сарндерленда Майкл Бил трижды подряд промариновал украинца на скамейке запасных, а здесь выпустил сразу в основе. Очень живо начали команды первый новогодний поединок. Русин и компания классно зажали в тиски прессинга, брат Беллингема посмотрел в сторону экс-динамовца, который открывался по центру, но развернул атаку влево. Кларк классно крутил в правый верхний угол – минимальный промах. В ответ Бен Уайтмен на добивании в штрафной хозяев пробил, казалось, точно в девятку, однако Паттерсон потянул.

Русин забил за Сандерленд дебютный гол в Чемпионшипе – видео точного удара

Французский опорник Эква сначала опасно пробивал сам, а на 10 минуте покатил между ног сопернику на Причарда. Правый вингер сместился в центр и мощным ударом прошил голкипера. Как тут не вспомнить статистику, которую демонстрировали перед началом встречи. Сандерленд – лучший по ударам и второй по созданным моментам в Чемпионшипе, но только 23 по реализации. Тогда как у Престона все это ровно наоборот. А вот и Русин. Откатил украинец под еще один дальний удар. Причард, как и Кларк перед тем, просто размял голкипера.

Престон ответил 3 ударами подряд. Тяжеловато выглядит Русин. Пытался пойти на двоих, потерял контроль, гости мгновенно провели ударную атаку. Причард попытался найти Русина на линии вратарской – прострел заблокировали. А еще через пару минут 30-летний вингер снова продрался в штрафную и уже сам опасно пробивал. Украинец получил пас по центру, смело пошел на дуэт оппонентов и получил болезненный удар в лицо. Таким образом заработал Русин желтую для Лайама Линдси.

Первый тайм завершился тем, чего мы все так ждали. Атака Престона захлебнулась прострелом с фланга. Голкипер молниеносно выбросил на левый край. Кларк устоял на ногах после жесткого фола, обошел еще одного и дождался своевременного маневра нашего легионера на ближнюю штангу. Русин забил дебютный гол за Сандерленд, эффектно направив снаряд в касание мимо голкипера. Это, к слову, было первое действие Назария с мячом в чужой штрафной!

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Вторая половина стартовала серией из 6 ударов Престона за 11 минут. Однако до Паттерсона дошли только две попытки, да и те не назвать сверхсложными испытаниями. Первые две замены от обоих тренеров на 67 минуте. В частности, лучший бомбардир гостей (Вилли Кин забил 6 голов в текущем сезоне 2 по классу английского дивизиона) вышел. Удивительная пассивность хозяев после перерыва. Ни одного удара, беспощадно мало атак. Неудивительно, что Русин на 76 минуте стал вторым после левого защитника, кого заменили. Очевидно, кондиции еще не позволяют провести на высоком уровне побольше времени.

Престон Норт Энд также не предлагал в нападении что-нибудь чрезвычайное – после 62 минуты только 1 удар на две команды (хозяева так и не пробивали во втором тайме). В конце концов, обе команды предыдущую встречу проводили в пятницу, то есть с того момента прошло каких-то двое с половиной суток. Русин помогает "черным котам" набрать 40 очков и выйти на 6 место – последнее, позволяющее сыграть в плей-офф за право квалифицироваться в АПЛ.

Престон остается на 11 месте (35 баллов). Следующий матч Сандерленд проведет 6 января в 1/32 Кубка Англии. Это будет принципиальное дерби против Ньюкасла. В Чемпионшипе дальше 13 января предстоит непростой выезд к Ипсвичу, который занимает 2 место.

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