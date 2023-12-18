Украинца отправили в молодежку набираться игровой практики после почти месячной паузы. Сначала была травма, а затем три матча в запасе.

Русин получил нового тренера – бывший помощник Джеррарда с сомнительной репутацией

Сандерленд U-21 принимал Арсенал. Несколькими часами ранее "черные коты" объявили о назначении главным тренером Майкла Била, который лично пришел посмотреть на молодежь. Впрочем, героем первого тайма стал 25-летний Русин. Назарий в падении рыбкой красиво замкнул подачу партнера на дальней штанге. Это был первый гол украинского нападающего в Англии.

Русин оставался на поле до финального свистка, но больше не отмечался. После перерыва Сандерленд U-21 пропустил 2 гола от Эдвардса и проиграл. Для Русина гораздо интереснее следующий матч взрослой команды – 23 декабря Бил дебютирует против Ковентри.

"Мудрик лучший в мире", Зинченко разозлил своих – золотой Забарный, вердикт Ярмолюку после наезда на чемпиона мира