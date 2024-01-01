Назарий Русин не играл за первую команду Сандерленда с 25 ноября (8 матчей). В первый день 2024 года украинец получил шанс от главного тренера Майкла Била и сразу им воспользовался.

Русин получил нового тренера – бывший помощник Джеррарда с сомнительной репутацией

В конце первого тайма Русин отличился голом, сделав счёт 2:0. На 45-й минуте форвард Сандерленда удачно сыграл на опережение, ударом в касание завершив быструю атаку "черных котов".

Это дебютный гол 25-летнего кандидата в сборную Украины за первую команду Сандерленда. Раньше Назарий Русин забил Арсеналу в матче молодежных команд.

Видео гола Назария Русина за Сандерленд 01 01 2024