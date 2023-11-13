Несмотря на слухи, которые ходили в футбольных пабликах, Микаэль Артета продолжает доверять Александру Зинченко место в основе лондонского Арсенала. Украинец отблагодарил за это наставника впечатляющей игрой против Бернли (3:1). Наш земляк забил свой первый гол на Эмирейтс и поразил техникой фанатов и экспертов.

Еще один левый защитник, выступающий за Эвертон, Виталий Миколенко также не сбавляет темпа – забивает уже во втором матче подряд и едва не оформил дубль в ворота Кристал Пэлас (3:2). Михаил Мудрик в центральной игре тура против Манчестер Сити (4:4) ничем особенным не запомнился, зато заслужил комплименты от Пепа Гвардиолы. Смотрите очередной обзор тура АПЛ в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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