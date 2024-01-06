Сандерленд и Ньюкасл сойдутся в одном из самых интересных матчей на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Смотрите стартовые составы команд и ссылку на прямую трансляцию в этой новости на "Футбол 24".

Матч Сандерленд – Ньюкасл начнется в 14:45 по киевскому времени. Назарий Русин сохранил место в основе "черных котов" после 75 минут и дебютного гола в матче с Престоном.

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Сандерленд против Ньюкасла – одно из самых принципиальных дерби Англии. Правда, команды не пересекались почти 8 лет. Сандерленд болтается в низших дивизионах, а Ньюкасл получил самых богатых владельцев в мире и уже дорос до Лиги чемпионов.

Где смотреть матч Сандерленд – Ньюкасл? Игра доступна на платформах Setanta Sports и MEGOGO.

Стартовый состав Сандерленда:

Ньюкасло: