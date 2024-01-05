Виталий Миколенко спас Эвертон в матче Кубка Англии со скандальным удалением. Назарий Русин готовится к своей супербитве. Сандерленд планирует пригласить третьего украинца и вляпался в скандал с российским следом.

Артем Довбик отличился ассистом в сумасшедшей перестрелке с Атлетико. Каталонские журналисты обсуждают вероятный трансфер бомбардира Жироны в Челси или Тоттенхэм. Обо всем этом подробно в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

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