"Трансфер, что обеспечит внуков до конца жизни": Довбик и соблазн, Русин в огне перед матчем года, ярость Миколенко
19:39 - Читати українською
Украинские легионеры достаточно продуктивно выступают в разных уголках Европы.
Виталий Миколенко спас Эвертон в матче Кубка Англии со скандальным удалением. Назарий Русин готовится к своей супербитве. Сандерленд планирует пригласить третьего украинца и вляпался в скандал с российским следом.
Артем Довбик отличился ассистом в сумасшедшей перестрелке с Атлетико. Каталонские журналисты обсуждают вероятный трансфер бомбардира Жироны в Челси или Тоттенхэм. Обо всем этом подробно в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.
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