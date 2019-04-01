Самые известные латиноамериканские легионеры Динамо, которые не смогли закрепиться в Киеве

Полузащитник Динамо Че Че официально покинул клуб, хотя провел в Киеве меньше года. "Футбол 24" по этому поводу решил вспомнить самых известных исполнителей из Южной Америки, которые не смогли стать важной частью Динамо.

Игорь Суркис стал президентом Динамо в июне 2002 года, сменив на этом посту своего брата Григория. С тех пор глава киевского клуба выложил несколько десятков миллионов евро на подписание новичков – как украинцев, так и легионеров.

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На последних остановимся подробнее. Не так много иностранных футболистов, которые приезжали в Киев, стали действительно важными в составе флагмана украинского футбола. Кто-то провел в Украине несколько месяцев, кого-то хватило на дольше, но без особого успеха. Вот и из летних новичков-2018 один уже не в команде – Че Че покинул Динамо и подписал контракт с Сан-Паулу.

Однако бразилец стал далеко не первым исполнителем, который не оправдал надежд, возложенных на него в столице Украины. "Футбол 24" решил вспомнить самых известных игроков из Латинской Америки, которые не смогли закрепиться в Динамо и в итоге покинули клуб. Стоит отметить, что список далеко не полный – в нем не нашлось места Андресу Эскобару, Алессандро Мори, Диего Суаресу и другим.

Список составлен в хронологическом порядке.

1. Леандро Машаду (Фламенго ►Динамо, лето 2002 года). Сумма трансфера – 1 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt)

Бразильский нападающий, перед тем успевший поиграть в составе Валенсии и Спортинга, стал одним из первых громких подписаний Игоря Суркиса в роли президента Динамо (и первым бразильцем в киевском клубе). От Леандро ожидали очень многого, однако нападающий откровенно разочаровал. Бразилец провел в составе "сине-белых" лишь 11 матчей и забил 4 гола, а уже в начале 2003 года был продан за 800 тысяч евро.

Интересно, что в то же трансферное окно состав Динамо пополнил и Диого Ринкон, в итоге стал одним из лучших легионеров в истории киевского клуба, однако со временем потерял форму и также покинул Украину.

2. Роберто Антонио Нанни (Велес Сарсфилд ►Динамо, лето 2003 года). Сумма трансфера – 3 млн евро

Динамо выложило за аргентинского форварда около 3 млн евро, однако Нанни и близко не оправдал этих денег. Нападающий отличился в составе первой команды Динамо лишь одним голом, выступая преимущественно за дубль. Интересно, что первые полгода аргентинец выступал исключительно за Динамо-2, поскольку был подписан уже после закрытия в Украине трансферного окна.

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Нанни неоднократно отдавался в аренду – в Альмерию, Сиену, Мессину и Кротоне. В 2008-м аргентинец покинул Динамо на правах свободного агента.

3. Клебер (Сан-Паулу ►Динамо, зима 2003 года). Сумма трансфера – 2 млн евро

Довольно неоднозначный трансфер. Бразилец провел в Киеве почти 4 года и забил около 30 голов, некоторые из которых были действительно важными. Но свою роль сыграл тяжелый характер бразильца, который еще до перехода в Динамо стал чемпионом мира в составе сборной U-20. Клебер в течение киевского этапа карьеры выдавал довольно приличные отрезки, но запомнился не столько этим, как регулярными конфликтами как с тренерским штабом, так и с одноклубниками. Доходило даже до драк.

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В 2008 году Клебер отправился на правах годичной аренды в Крузейро, а в 2009-м на полноценной основе перешел в Палмейрас.

4. Родриго (Сан-Паулу ►Динамо, зима 2005 года). Сумма трансфера – 5 млн евро

Бразильский центрбек, как и Клебер, тоже запомнился больше скандалами, чем непосредственно игрой на футбольном поле. В одном из матчей бразилец ударил своего же одноклубника Александра Алиева, который не дал ему исполнить штрафной удар. Арбитр матча сразу же удалил Родриго с поля.

В итоге Родриго длительное время находился на контракте в Динамо, однако отдавался в аренды бразильским клубам. Окончательно он покинул Киев только в 2012 году.

5. Майкл (Палмейрас ►Динамо, лето 2007 года). Сумма трансфера – 3 млн евро

Левый атакующий хавбек неплохо начал в Динамо и оформил дубль уже в своем втором матче (против киевского Арсенала), при этом один из голов был забит очень эффектно. Майкл ударом пяткой отправил мяч в ворота и довел болельщиков до экстаза.

А вот продолжение получилось не таким ярким. Майкл отметился еще одним голом, а летом 2009-го ушел в аренду (Сантос, Ботафото и Фламенго). После этого уже не сыграл за киевлян ни одного матча и покинул Украину в 2009 году.

6. Гильерме (Крузейро ►Динамо, зима 2009 года). Сумма трансфера – 5 млн евро

Бразилец должен был стать главной ударной силой команды Юрия Семина, но не сумел оправдать ожидания руководства, тренерского штаба и болельщиков. Лучшим поединком Гильерме в составе Динамо стал матч во Львове против местных Карпат, которые получили 3 эффектных гола от бразильского форварда.

Уже летом 2009 года форвард отправился в аренду в московский ЦСКА, а затем вернулся в Бразилию, подписав контракт с Атлетико Минейро. Интересно, что Динамо сумело получить за Гильерме даже больше, чем в свое время заплатило – 6 млн евро против 5.

7. Жерсон Маграо (Крузейро ►Динамо, лето 2009 года). Сумма трансфера – 2,2 млн евро

Левый защитник, который мог сыграть и на фланге полузащиты, не сумел стать своим в Киеве. Бразилец обошелся киевлянам в 2,2 млн евро, но не смог оправдать эти вложения. Валерий Газзаев доверял Маграо, ставя его в основной состав, но тщетно.

В начале 2012-го Маграо покинул Динамо, а потом еще и жаловался на киевский клуб, обвиняя в невыплате ему денег.

8. Факундо Бертольо (Колон ►Динамо, лето 2010 года). Сумма трансфера – 3,6 млн евро

Бразильский плеймейкер рассматривался как лидер центрального звена Динамо, ведь незадолго до перехода дебютировал за национальную сборную Аргентины. Однако Факундо переходил в Киев с травмой, которая, возможно, и помешала ему раскрыться в Украине. Плеймейкер проводил больше времени в лазарете, чем на поле, а с 2012 года начал отдаваться в постоянные аренды. Эвиан, Гремио, Астерас – это лишь несколько клубов из биографии аргентинца.

Только в 2016 году у Бертольо истек контракт с Динамо. Аргентинец покинул клуб на правах свободного агента.

9. Андре (Сантос ►Динамо, лето 2010 года). Сумма трансфера – 8,1 млн евро

Летом 2010-го киевский клуб выложил за талантливого бразильца приличные 8 млн евро. Однако тот не стал выгодным капиталовложением с точки зрения спортивных показателей, абсолютно ничем не запомнившись в Киеве. Уже через полгода нападающий отправился в аренду в Бордо.

Летом 2012 года Андре за почти 6 млн евро перебрался в Атлетико Минейро. Учитывая получение еще почти 3 млн за аренду, можно констатировать, что киевляне потеряли только на зарплате игрока.

10. Дуду (Палмейрас ►Динамо, лето 2011 года). Сумма трансфера – 5 млн евро

Бразильский атакующий хавбек Палмейраса, как и его многочисленные соотечественники, не сумел стать своим в Динамо. Дуду выдавал краткосрочные эффектные отрезки, однако так и не вышел на тот уровень, которого от него ожидали.

В начале 2014-го вингер ушел в аренду в Гремио, а через год был выкуплен Палмейрасом, в котором, наконец, сумел заиграть и стал чемпионом Бразилии.

11. Раффаэл (Герта ►Динамо, лето 2012 года). Сумма трансфера – 9 млн евро

Летом 2012 года Игорь Суркис потратил едва ли не больше всего средств на подписание новичков за время своего пребывания на посту президента. Состав Динамо пополнили Раффаэл, Мигел Велозу, Нико Кранчар, Марко Рубен и Андрей Богданов.

За бразильского плеймейкера, который признавался, что не слишком хотел покидать Герту, киевляне выложили 9 млн евро. Однако Юрий Семин и Олег Блохин так и не нашли Раффаэлю места на поле. Бразилец был лишь тенью себя самого образца Бундеслиги, а уже через полгода вернулся в Германию. Сначала плеймейкера арендовал Шальке, а летом Раффаэл за 5 млн евро перебрался в Боруссию М, цвета которой защищает и поныне.

12. Марко Рубен (Вильярреал ►Динамо, лето 2012 года). Сумма трансфера – 8 млн евро

Аргентинец, который обошелся Динамо в 8 млн, пробыл в Киеве всего на полгода дольше Раффаэля и забил 1 гол. Летом 2013 года нападающий ушел в постоянные аренды – Эвиан, Тигрес и Росарио. В последний Рубен и перешел в начале 2016-го на полноценной основе – сумма трансфера составила 3 млн евро.

Одинадцять перлин київського Динамо