Египет и Марокко встречаются в самом статусном четвертьфинале КАН-2021.

Матч Египет – Марокко стартует в 17.00 по Киеву. Прямую трансляцию игры от CAF можно посмотреть прямо в этой новости.

"Фараонов" с капитанской повязкой традиционно выводит Мо Салах, а будут противостоять ему мощные "Атласские Львы" с Ашрафом Хакими.

Марокканцы выиграли группу, но в 1/8 финала испытали большие проблемы с Малави. Египтяне только в серии пенальти прошли Кот-д'Ивуар после второго места в группе.

Стартовые составы команд

Египет: Габаски – Камаль, Хегази, Абдельмонем, Фатух – Ашраф, Эльнени, Эль-Солия – Салах, Мохамед, Мармуш.

Марокко: Буну – Хакими, Саисс, Агерд, Масина – Амрабат, Амаллах – Эль-Хаддади, Баркок, Буфаль – Эн-Несири.

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