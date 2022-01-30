Єгипет і Марокко зустрічаються у найстатуснішому чвертьфіналі КАН-2021.

Матч Єгипет – Марокко стартує о 17:00 за Києвом. Пряму трансляцію гри від CAF можна дивитися безпосередньо в цій новині.

"Фараонів" з капітанською пов'язкою традиційно виводить Мо Салах, а протистоятимуть йому потужні "Атлаські Леви" з Ашрафом Хакімі.

Марокканці виграли групу, але в 1/8 фіналу мали великі проблеми з Малаві. Єгиптяни лише в серії пенальті пройшли Кот-д'Івуар після другого місця в групі.

Стартові склади команд

Єгипет: Габаскі – Камаль, Хегазі, Абдельмонем, Фатух – Ашраф, Ельнені, Ель-Солія – Салах, Мохамед, Мармуш.

Марокко: Буну – Хакімі, Саїсс, Агерд, Масіна – Амрабат, Амаллах – Ель-Хаддаді, Баркок, Буфаль – Ен-Несірі.

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