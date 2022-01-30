Салах vs Хакімі – зіркова битва в 1/4 Кубка Африки: відеотрансляція матчу Єгипет – Марокко
Єгипет і Марокко зустрічаються у найстатуснішому чвертьфіналі КАН-2021.
Матч Єгипет – Марокко стартує о 17:00 за Києвом. Пряму трансляцію гри від CAF можна дивитися безпосередньо в цій новині.
"Фараонів" з капітанською пов'язкою традиційно виводить Мо Салах, а протистоятимуть йому потужні "Атлаські Леви" з Ашрафом Хакімі.
Марокканці виграли групу, але в 1/8 фіналу мали великі проблеми з Малаві. Єгиптяни лише в серії пенальті пройшли Кот-д'Івуар після другого місця в групі.
Стартові склади команд
Єгипет: Габаскі – Камаль, Хегазі, Абдельмонем, Фатух – Ашраф, Ельнені, Ель-Солія – Салах, Мохамед, Мармуш.
Марокко: Буну – Хакімі, Саїсс, Агерд, Масіна – Амрабат, Амаллах – Ель-Хаддаді, Баркок, Буфаль – Ен-Несірі.
Кубок Африки перетворили у вселенське зло – Європа має проявити грам поваги, а Україна може підтримати хлопців Вернидуба