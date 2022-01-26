В центральном матче 1/8 финала КАН египтяне были точнее в серии 11-метровых. Обзор игры читайте на "Футбол 24".

Кубок Африки, 1/8 финала

Кот-д'Ивуар – Египет – 0:0 (по пенальти – 4:5)

Кот-д'Ивуар и Египет спокойно прошли групповой этап. "Слоны" выиграли свой квартет, а "Фараоны" заняли второе место из-за поражения от Нигерии. Обе команды были среди фаворитов на финал, но турнирная сетка свела их в 1/8. Больше шансов на проход дальше имели ивуарийцы.

Именно они захватили инициативу в начале встречи. Кессье нанес первый удар, Градель и Пепе обостряли с флангов, активно подключался Орье. Ивуарийцы старались играть в комбинационный футбол, но очень часто ошибались. Даже в простых ситуациях на своей половине.

Египет пользовался этими подарками. Одна из обрезок привела к дальнему выстрелу Мармуша в перекладину. Партнеры сразу искали пасом Салаха, а Мо их не подводил, предлагая хорошие варианты (7 передач под удар). Форвард Ливерпуля и сам опасно пробил под перекладину и вырезал классный пас на Мохамеда. В обоих случаях идеально сыграл голкипер Кот-д'Ивуара.

Ближе к перерыву Египет перехватил инициативу, но теперь уже ивуарийцы находили моменты на контратаках. Сангаре пробил ножницами и заставил египетского вратаря спасать родину. Через несколько минут Алле проверил бдительность голкипера мощным ударом с линии штрафной.

Кот-д'Ивуар понес серьезную потерю – Кессье не сумел оправиться после мощного удара по ребрам. Лидер Милана несколько раз пытался продолжить игру, но в итоге упал и вынужден был уйти на замену.

Египет после перерыва выглядел интереснее благодаря Салаху. Мо создавал моменты для партнеров, однако Эль-Сулая и Эльнени шансами не воспользовались. Ивуарийцы ответили двумя супершансами Алле: сначала форвард Аякса не сориентировался после хитрого паса Байли, а затем проиграл дуэль голкиперу. Эль-Шенави потянул еще два удара Пепе, после чего травмировался.

Египтяне начали овертаймы уже с другим вратарем Габаски. Карлуш Кейруш также освежил атаку – Трезеге и Шериф после выхода на замену имели ряд перспективных моментов. Несмотря на игровое преимущество, "Фараоны" могли пропустить. Габаски чудом вытащил из "девятки" удар Пепе. Кот-д'Ивуар усилил игру через Заха, Бога и Корне, но они тоже не сумели забить.

Команды без голов отыграли основное и дополнительное время. Судьбу противостояния решала серия пенальти. 11-метровые лучше пробили египтяне. Единственный промах допустил защитник МЮ Эрик Байли, а решающий пенальти забил Мо Салах. Египет выходит в четвертьфинал Кубка Африки, где сыграет против Марокко.

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