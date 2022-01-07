Отстаиваем непопулярное мнение о КАН-2021, который состоится с 9 января по 6 февраля в Камеруне.

В Европе грядущий Кубок Африки воспринимают с пренебрежением и возмущением. Мол, почему топ-клубы посреди сезона должны отпускать своих игроков куда-то в джунгли. Во время новой волны коронавируса. В Камерун, где вакцинировано 2,5% населения.

Претензии резонны, но это несколько имперская позиция. В прошлом году Евро также в разгар пандемии проводилось в десяти странах от Глазго до Баку. И все было ОК, потому что европейский футбол – футбол первого сорта, потому что проданы телеправа, потому что мы год ждали футбольного праздника.

Поймите, африканские болельщики тоже ждали, а африканские футболисты тоже мечтают сыграть за свою сборную. Месси выстрадал первый трофей с Аргентиной на Копа Америка-2021 и благодаря этому выиграл "Золотой мяч" – Салах тоже хочет.

Континентальный турнир в середине сезона – это дополнительный риск травм. Но в Европе такой график, что шансы получить повреждение не меньше. Три международных паузы с Лигой наций нафаршировали осенний календарь до невозможности, но ничего страшного, потому что это "элитные" сборные, а не африканцы какие-то.

Условный болельщик Наполи перед Евро мечтал увидеть больше своих игроков в заявках сборных, а перед КАН голосит, как же команда будет без Замбо-Ангисса, Кулибали и Унаса, и радуется, что Осимхена не пустили на чемпионат.

Конечно, клубы платят футболистам зарплату и рассчитывают на них. Но кто бы возмущался вызову Абрахама в сборную Англии или Жоржиньо в сборную Италии на любой матч? Кубок Африки некуда переносить. Минувшим летом провели Евро и Копа Америка, на конец этого года запланирован чемпионат мира.

Не нужно воспринимать Кубок Африки второсортным турниром для второсортных людей. Да, КАН неоправданно раздут на 24 команды. Собственно, как и Евро. Вряд ли колумбийцы с трепетом смотрели матч Украина – Северная Македония.

Вы не знаете ни одного игрока сборных Судана или Эфиопии. Нам нужно сильно постараться, чтобы узнать кого-нибудь из Мавритании или Малави. Кому-то придется гуглить главных звезд Коморов или Сьерра-Леоне. Но на Кубке Африки есть интересные мощные команды.

Сенегал в рейтинге ФИФА выше Украины. Зацените скелет команды: Эдуар Менди (Челси), Кулиду Кулибали (Наполи), Идрисса Гуйе (ПСЖ), Садио Мане (Ливерпуль). Интересно посмотреть, как они сыграют против Кот-д'Ивуара: Франк Кассье (Милан), Николя Пепе (Арсенал), Эрик Байли (МЮ), а еще Заха и Корне.

Здесь и лучший игрок осени Мохамед Салах со своим Египтом, здесь и лучший латераль мира Ашраф Хакими со своим Марокко. Алжир – действующий чемпион Африки – планирует побить рекорд Италии самой длинной беспроигрышной серией. Сейчас у Мареза и Ко 33 матча без поражений, нужно еще 5.

На групповом этапе Кубок Африки не подарит высококачественного футбола и большой интриги, но уже с плей-офф можно смотреть каждый матч. Четвертьфиналы КАН по классу не будут сильно проигрывать 1/8 Евро. Гана, Египет, Сенегал, Тунис, Мали, Камерун, Алжир, Марокко – прогнозируемые участники 1/4.

Если у вас нет особого пиетета к африканским сборным, просто поддержите футболистов своего клуба. К сожалению, никто из УПЛ не поехал на турнир – буркиниец Лассина Траоре травмировался. Поболейте тогда за ребят Вернидуба: Черльз Петро из Малави, Адама Траоре из Мали, Эдмунд Аддо из Ганы.

Футбол из символа равенства превращается в инструмент сегрегации. Одни турниры из-за коммерческих интересов проводят любой ценой, а другие – записывают в "капризы туземцев". Так не должно быть.

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