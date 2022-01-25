Марокко вышло в 1/4 Кубка Африки, пропустив лучший гол турнира – Ашраф ответил своим шедевром
Марокко минимально одолело Малави (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка Африки.
Кубок Африки, 1/8 финала
Марокко – Малави– 2:1
Голы: Эн-Несири, 45+3, Хакими, 70 – Манго, 7
Марокко легко вышло в плей-офф и смотрится одним из главных фаворитов на титул. Малави точно не воспринимали серьезным конкурентом для звездной команды Вахида Халилходжича. Однако матч начался неожиданно – первым пропустило именно Марокко.
Манго ударил по воротам с 40 метров и застал Буну врасплох. Мяч опустился точно в дальний угол – пока что лучший гол турнира!
Манго стал одним из открытий КАН-2021. В его активе дубль в ворота Зимбабве и 5 ударов против Сенегала. Сегодня форвард Орланд Пайретс также мог забивать два, однако немного промахнулся, завершая контратаку. А во втором тайме попытался повторить трюк и бахнул уже с 70 метров по воротам.
Марокко побежало отыгрываться. Много усилий прилагал Хакими. После кроссов Ашрафа свои моменты имели Луза (парировал голкипер) и Эн-Несири (не попал в створ). Хакими классно пробил со штрафного, но вратарь Том вытащил мяч из "девятки". Саисс замкнул подачу со штрафного ударом в перекладину.
Малавийский голкипер творил чудеса (8 сейвов). Том кончиками пальцев перевел в штангу сложный удар Хакими, а затем отразил очередной выстрел Буфаля. Марокко давило, а соперники терпели и тянули время. Футболистов Малави дважды выносили с поля на носилках.
Под занавес первого тайма марокканцы все же забили – Амалла подал, Эн-Несири головой пробил над вратарем. После перерыва "Атласские Львы" продолжали создавать моменты усилиями Буфаля и Хакими. Ашраф претендовал на пенальти, но судьи не решили, что игры рукой не было.
Фулбек ПСЖ все же достиг своего. На 70-й минуте Хакими ударом со штрафного положил мяч точно в верхний угол ворот. Здесь уже голкипер был бессилен. Том не спас бы Малави и после удара Эн-Несири, однако форвард Севильи с нескольких метров не попал в цель.
Марокко выходит в четвертьфинал Кубка Африки, где будет иметь более тяжелого соперника – Кот-д'Ивуар или Египет. Малави прощается с турниром, произведя очень положительное впечатление.
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