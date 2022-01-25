Кубок Африки, 1/8 финала

Марокко – Малави– 2:1

Голы: Эн-Несири, 45+3, Хакими, 70 – Манго, 7

Марокко легко вышло в плей-офф и смотрится одним из главных фаворитов на титул. Малави точно не воспринимали серьезным конкурентом для звездной команды Вахида Халилходжича. Однако матч начался неожиданно – первым пропустило именно Марокко.

Манго ударил по воротам с 40 метров и застал Буну врасплох. Мяч опустился точно в дальний угол – пока что лучший гол турнира!

هدف مالاوي العالمي مرة اخرى يا انا يا bein Sport



الحساب الاساسي : @CARTER7ii pic.twitter.com/eNXUDWSSJX — اهداف كارتر (@GTX7ii) January 25, 2022

Манго стал одним из открытий КАН-2021. В его активе дубль в ворота Зимбабве и 5 ударов против Сенегала. Сегодня форвард Орланд Пайретс также мог забивать два, однако немного промахнулся, завершая контратаку. А во втором тайме попытался повторить трюк и бахнул уже с 70 метров по воротам.

Марокко побежало отыгрываться. Много усилий прилагал Хакими. После кроссов Ашрафа свои моменты имели Луза (парировал голкипер) и Эн-Несири (не попал в створ). Хакими классно пробил со штрафного, но вратарь Том вытащил мяч из "девятки". Саисс замкнул подачу со штрафного ударом в перекладину.

Малавийский голкипер творил чудеса (8 сейвов). Том кончиками пальцев перевел в штангу сложный удар Хакими, а затем отразил очередной выстрел Буфаля. Марокко давило, а соперники терпели и тянули время. Футболистов Малави дважды выносили с поля на носилках.

Под занавес первого тайма марокканцы все же забили – Амалла подал, Эн-Несири головой пробил над вратарем. После перерыва "Атласские Львы" продолжали создавать моменты усилиями Буфаля и Хакими. Ашраф претендовал на пенальти, но судьи не решили, что игры рукой не было.

Mais um GOLAÇO de falta do Hakimi na CAN (PSG sorriu). Marrocos vira contra Malawi!!



O vencedor desse confronto pega o Egito do Salah ou Costa do Marfim de Haller. #CAN2021 #CAN2022



pic.twitter.com/xkj0gCgdFk — Guilherme Lopes (@Guilopesf) January 25, 2022

Фулбек ПСЖ все же достиг своего. На 70-й минуте Хакими ударом со штрафного положил мяч точно в верхний угол ворот. Здесь уже голкипер был бессилен. Том не спас бы Малави и после удара Эн-Несири, однако форвард Севильи с нескольких метров не попал в цель.

Марокко выходит в четвертьфинал Кубка Африки, где будет иметь более тяжелого соперника – Кот-д'Ивуар или Египет. Малави прощается с турниром, произведя очень положительное впечатление.

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