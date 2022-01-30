На последних секундах "Атласские львы" исполняли опасный штрафной, и голкипер Ясин Буну подключился в атаку.

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Розыгрыш получился провальным, потому египтяне получили возможность выскочить на пустые ворота. Салах подхватил мяч, а параллельным курсом бежали четверо партнеров. Впереди стоял только один соперник, однако "фараоны" умудрились запороть супермомент. Главным неудачником можно считать Рамадана Собхи – его удар-передача в ворота не полетел, а реактивный Салах не успел исправить огрех партнера (кроме того, звезда Ливерпуля был в офсайде).

Египет никак не поплатился за свою расточительность, ведь почти сразу арбитр зафиксировал победу "фараонов" со счетом 2:1.

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