КАН 2021, 1/4 финала

Египет – Марокко – 2:1 (в овертайме)

Голы: Салах, 53, Трезеге, 100 – Буфал, 7 (пен.)

Уже на 4-й минуте Ашраф Хакими заработал пенальти. Защитник сборной Египта, двукратный победитель африканской Лиги чемпионов Айман Ашраф грубо скосил правого защитника ПСЖ, но судьям только после консультаций с VAR удалось обнаружить, что там очевиднейший пенальти. Вингер французского Анже Буфал уверенно реализовал 11-метровый. Для зрелищности отчетной игры стало очень хорошо, что она открылась так быстро. Египет, который против фаворитов привык играть на Кубке Африки 2021 от глухой и скучной обороны, вынужден был раскрываться.

Салах vs Хакими – звездная битва в 1/4 Кубка Африки: видеотрансляция матча Египет – Марокко

Sofiane Boufal’s first half by numbers vs. #TeamEgypt



100% take-on success

100% conversion rate

89% pass accuracy

21 touches

4 duels won

2 chances created

2 fouls won

2 take-ons

1 shot

1 goal



His third goal at #Afcon2021 for #TeamMorocco pic.twitter.com/xmdxeY7WPR — Squawka Football (@Squawka) January 30, 2022

Голкипер Севильи Буну выдал 2 эффектных сейва после дальних выстрелов "фараонов". Хакими ответил фирменным ударом со штрафного. Куча нервов, брак в простых ситуациях, обрезки половины команды и очень жесткий футбол. Буфалу дважды врезали по ноге, задев колено. Экс-защитник Вест Брома Хегази с криком обрушился на газон, держась за гениталии. В перерыве Карлуш Кейруш вынужден был заменить 31-летнего центрбека.

Сразу на старте 2 тайма Салах в окружении трио соперников выкрутил пас на Трезеге. Атакующий хавбек Астон Виллы, заменивший в перерыве Хегази, пробил совсем рядом с рамкой. Безумный напор Египта принес плоды. Форвард Штутгарта Мармуш подал угловой, центрбек Абдельмонейм выиграл верховую борьбу, а Салах добил после очередного сейва Буну. Отметим позиционный промах бывшего форварда Барселоны и сборной Испании Мунира, застрявшего у ворот и сорвавшего офсайдную ловушку.

Массовая потасовка на 77 минуте чуть не переросла в большую драку. Мохамед стянул трусы с Хакими, и началось. Судья даже умудрился грубо оттолкнуть Мунира, хотя тот только пытался погасить конфликт в зародыше. После этого сенегальский арбитр Магетт Н'Диайе, похоже, еще и ударил экс-форварда Барсы. Эль-Хаддади схватился за свое лицо и начал изображать боль в таком стиле, как обычно выпрашивают удаление для своего обидчика. "Сюрреалистические сцены из Кубка Африки" – шокированные испанские СМИ не понимают, как подобное может случиться на столь крупном турнире. Команды еде-еле успокоились.

El árbitro un poco brusco con Munir, no? Por cosas más leves he visto expulsiones pic.twitter.com/n5UmkawUtV — Heisenberg (@manuelguti16) January 30, 2022

Защитник французского Ренна Агерд пробивал после стандарта с несколько метров, запасной вратарь египтян с трудом потянул, переведя в перекладину. В этом моменте Габаски травмировался, потянув бедро. И что вы думаете? Резервный вратарь (основной также травмирован) отказывается уходить с поля, хотя Кейруш уже стоит и ждет с третьим вратарем, приготовив замену.

Дебют 22-летнего Собхи откладывается. Третий по рангу вратарь Египта не может выйти, потому что травмированный партнер настаивает: "Буду играть, несмотря на повреждение". Вратари на Кубке Африки – это нечто удивительное. 4:4 по попаданиям в створ ворот, 1:1 на табло. Ничья в основное время стала вполне себе закономерным итогом. Египет второй раз подряд играет 2 дополнительных тайма по 15 минут.

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Мунир приложился издалека. Травмированный вратарь потянулся за мячом и, наконец-то, со слезами на глазах признал – надо покидать поле. Дебют третьего вратаря за национальную сборную начался с ошибки на выходе, обошлось. И снова Салах делает результат именно тогда, когда нужно. Вингер Ливерпуля не замечает кортеж марокканцев и вырезает пас на дальнюю стойку. А там Махмуд Трезеге опережает всех, в том числе, и вратаря. Связочка родом из АПЛ сработала. Еще один представитель английской Премьер-лиги Саисс, прихрамывая, не успел перехватить этот смертельный пас.

Салах и 4 партнеров оконфузились при выходе на пустые ворота – видео очередного фейла из КАН

Mohamed Salah for #TeamEgypt in 119 Minutes against Morocco



? 61 Touches

32 Passes

72% Pass Success

️ 1 Goal

️ 1 Assist

1 Shot On Target - 3 Total

5 Chances Created (Most in Game)

3 Crosses

7 Dribbles

5 Ground Duels Won

4 Fouls Suffered

️ MOTM pic.twitter.com/lsR34jrpVk — CAF Stats (@CAF_Stats) January 30, 2022

На последних секундах Марокко получило право на стандарт надежды. В штрафную "фараонов" побежал даже вратарь. Но полузащитник Уотфорда Луза решил отдать назад на периметр. Вместо удара марокканцы привезли себе контратаку 3 против 1 защитника, но и спореник запорол идеальный момент. Салах сначала отдал не очень удачный пас в спину, а затем получил еще худший, не сумев забить с острого угла. Это, однако, не слишком омрачило справедливую победу команды Кейруша. В полуфинале Египет попытается остановить уже третьего после ивуарийцев и марокканцев главного фаворита Кубка Африки. Салаха ждет Камерун – направленные на атаку хозяева турнира, лишь в четвертьфинале впервые сумевшие оставить свои ворота сухими.

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