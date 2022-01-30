Салах і 4 партнерів осоромились під час виходу на порожні ворота – відео чергового фейлу з КАН
Єгипет шаленим моментом підсумував чвертьфінальний матч КАН проти Марокко.
На останніх секундах "Атлаські леви" виконували небезпечний штрафний, і голкіпер Ясін Буну підключився в атаку.
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Розіграш вийшов провальним, тому єгиптяни отримали можливість вискочити на порожні ворота. Салах підхопив м'яч, а паралельним курсом бігли четверо партнерів. Попереду стояв лише один суперник, проте "фараони" примудрилися запороти супермомент. Головним невдахою можна вважати Рамадана Собхі – його удар-передача у ворота не полетів, а реактивний Салах не встиг виправити огріх партнера (крім того, зірка Ліверпуля був у офсайді).
Єгипет жодним чином не поплатився за своє марнотратство, адже майже відразу арбітр зафіксував перемогу "фараонів" з рахунком 2:1.
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