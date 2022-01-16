КАН, Второй тур

Группа E

Кот-д'Ивуар – Сьерра-Леоне – 2:2

Голы: Алле, 25, Пепе, 65 – Камара М. Н., 55, Камара А., 90+3

Нереализованный пенальти: Кессье, 12 (К)

Сьерра-Леоне сотворила вторую подряд сенсацию. После ничьей с Алжиром аутсайдеру группы удалось отобрать очки у Кот-д'Ивуара. Лучший игрок первого тура – ​​голкипер Мохамед Камара – снова творил чудеса на линии ворот (5 сейвов) и на выходах. Он даже потянул пенальти от капитана Милана Кессье.

Кот-д'Ивуар все же открыл счет – Заха помог Алле забить первый гол на Кубке Африки. Однако Сьерра-Леоне отыгралась, а затем отыгралась еще раз. На последних минутах вратарь ивуарийцев сделал эпический фейл – не сумел принять пас назад и подарил соперникам ничью.

| Que lambança do goleiro da Costa do Marfim aos 48' do segundo tempo. Sangaré entregou o empate à Serra Leoa na Copa Africana de Nações. 2 a 2. BIZARRO DEMAIS! #CAN2021



@BandTV pic.twitter.com/3biexV4tiB — Leonardo José (@LeoJoseReporter) January 16, 2022

КАН, второй тур

Группа F

Тунис – Мавритания – 4:0

Голы: Матлути, 4, Хазри, 9, 64, Джазири, 66

Нереализованный пенальти: Чаалали, 89 (Т)

Тунис реабилитировался за скандальное поражение от Мали разгромом Мавритании. Главным героем матча стал Вахби Хазри. Звезда французского чемпионата принял участие во всех четырех голах. Сначала разогнал эффектную атаку, завершившуюся голом Матлути, затем сам оформил дубль, а закончил дело ассистом. Тунис красиво комбинировал и заслуженно победил, сохранив шансы на выход в плей-офф. Мавритания вылетает.