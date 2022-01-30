КАН 2021, 1/4 фіналу

Єгипет – Марокко – 2:1 (в овертаймі)

Голи: Салах, 53, Трезеге, 100 – Буфал, 7 (пен.)

Уже на 4 хвилині Ашраф Хакімі заробив пенальті. Захисник збірної Єгипту, дворазовий переможець африканської Ліги чемпіонів Айман Ашраф грубо скосив правого захисника ПСЖ, але суддям лише після консультацій з VAR вдалося виявити, що там очевидний пенальті. Вінгер французького Анже Буфал впевнено реалізував 11-метровий. Для звітної гри дуже добре, шо вона відкрилася так швидко. Єгипет, який проти фаворитів звик грати на Кубку Африки 2021 від глухої оборони, змушений був розкриватися.

Салах vs Хакімі – зіркова битва в 1/4 Кубка Африки: відеотрансляція матчу Єгипет – Марокко

Sofiane Boufal’s first half by numbers vs. #TeamEgypt



100% take-on success

100% conversion rate

89% pass accuracy

21 touches

4 duels won

2 chances created

2 fouls won

2 take-ons

1 shot

1 goal



His third goal at #Afcon2021 for #TeamMorocco pic.twitter.com/xmdxeY7WPR — Squawka Football (@Squawka) January 30, 2022

Голкіпер Севільї Буну видав 2 ефектні сейви після дальніх пострілів "фараонів". Хакімі відповів фірмовим ударом зі штрафного. Купа нервів, брак у простих ситуаціях, обрізки половини команди і дуже жорсткий футбол. Буфалу двічі врізали по нозі, зачепивши коліно. Екс-захисник Вест Брома Хегазі з криком завалився на газон, тримаючись за геніталії. У перерві Карлуш Кейруш змушений був замінити 31-річного центрбека.

Відразу на старті 2 тайму Салах в оточенні тріо суперників викрутив пас на Трезеге. Атакувальний хавбек Астон Вілли, який замінив у перерві Хегазі, пробив зовсім поруч з рамкою. Шалений натиск Єгипту приніс плоди. Форвард Штутгарта Мармуш подав кутовий, центрбек Абдельмонейм виграв верхову боротьбу, а Салах добив після чергового сейву Буну. Відзначимо позиційний промах колишнього форварда Барселони та збірної Іспанії Муніра, який застряг біля воріт і зірвав офсайдну пастку.

Масова сутичка на 77 хвилині ледь не переросла у бійку. Суддя штовхнув Муніра, Мохамед стягнув труси з Хакімі, і почалося. Ледь заспокоїлися. Захисник французького Ренна Агерд пробивав після стандарту з кількох метрів, запасний воротар єгиптян ледь потягнув, перевівши у поперечину. У цьому моменті Габаскі травмувався, потягнувши стегно. І що ви думаєте? Резервний воротар (основний теж травмований) відмовляється сходити з поля, хоча Кейруш уже стоїть біля бокової зі своїм третім воротарем, підготувавши заміну.

Дебют 22-річного Собхі відкладається. Третій за рангом воротар Єгипту не може вийти, бо травмований партнер наполягає: "Гратиму, незважаючи на пошкодження". Воротарі на Кубку Африки – це щось дивовижне. 4:4 за влучаннями у площину воріт, 1:1 на табло. Нічия в основний час стала закономірним підсумком. Єгипет вдруге поспіль грає 2 додаткові тайми по 15 хвилин.

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Мунір приклався здалеку. Травмований воротар потягнувся за м'ячем і нарешті зі сльозами на очах визнав – треба покидати поле. Дебют третього воротаря за національну збірну почався з помилки на виході, обійшлося. І знову Салах робить результат саме тоді, коли потрібно. Вінгер Ліверпуля не помічає кортеж марокканців і вирізає пас на дальню стійку. А там Махмуд Трезеге випередає всі, зокрема, і воротаря. Зв'язочка з АПЛ спрацювала. Ще один представник англійської Прем'р-ліги Саїсс, накульгуючи, не встиг перехопити цей смертельний пас.

На останніх секундах Марокко отримало право на стандарт надії. У штрафний "фараонів" побіг навіть воротар. Але півзахисник Уотфорда Луза вирішив віддати назад на периметр. Замість удару марокканці отримали контратаку 3 проти 1 захисника, запоровши ідеальний момент. Салах спочатку віддав не дуже вдалий пас, а потім отримав ще гірший, не зумівши забити з гострого кута. Це, проте, не дуже затьмарило справедливу перемогу команди Кейруша. У півфіналі Єгипет спробує зупинити третього після івуарійців і марокканців головного фаворита Кубка Африки. Салаха чекає Камерун – спрямовані на атаку господарі турніру, які тільки у чвертьфіналі вперше спромоглися залишити свої ворота сухими.

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