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Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатов

17:41 997 Читати українською
Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатов
Игорь Суркис – от него зависит, кто будет новым главным тренером Динамо / фото Сегодня
Тарас Котив Тарас Котив

Игорь Суркис таки не выдержал и уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера своего клуба. Динамо ждут большие перемены или очередная перестановка привычных лиц?

По состоянию на сегодня в украинском и не только футболе есть несколько персон без работы. Однако предсказать, кто будет новым наставником после 3-х лет терпения Хацкевича, довольно сложно. Отсюда и версии, которые отличаются в зависимости от СМИ. Есть варианты, которые на виду, хотя так хотелось бы верить, что руководство Динамо созрело для настоящих европейских перемен. Впрочем, этот вариант остается на грани фантастики и уже традиционно больше веры в старие-(не)добрые динамовские сердца, или в крайнем случае на "ближнее зарубежье". Словом, в ближайшие день-два нас ждет много инсайдов, слухов и вымыслов, пока команда получила несколько выходных собраться с мыслями после вылета из ЛЧ.

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Александр Заваров/Алексей Михайличенко

Типичный для Суркисов вариант в прошлом. Легенда Динамо, возрастной специалист без особых успехов, хотя вы не поверите – это тренер с европейским опытом. Поиграл за Ювентус, а как наставник добыл Кубок Швейцарии с Вилем, который также вывел в элитный дивизион. Запомнился и работой в кризисном киевском Арсенале. Ну, такое, вариант, который озвучил Олег Саленко. Может, по дружбе напомнил о тренерских способностях экс-помощника главного тренера сборной Украины, может, действительно что-то здесь есть. Говорят, именно этот селекционер клуба Заваров привез в Киев Кадири, не заигравшего при Хацкевиче.

Другой вариант из лагеря Динамо уже возникал летом, но Алексею Михайличенко, похоже, значительно комфортнее в должности спортивного директора, поскольку не так давно уже отказывался возглавлять клуб. Впрочем, сейчас СМИ вновь сватают его в главные тренеры. Знаете, он был далеко не самым провальным рулевым киевлян, но как-то не верится ни в камбэк, ни в его успешные последствия. Еще бы Сабо вернули, ну, серьезно.

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Юрий Калитвинцев

Мозг команды Лобановского, игрок, которого, говорят, так не хватает в сегодняшнем Динамо. Как тренер выступал неоднозначно. Привел молодежную сборную Украины к золоту Евро-2009, но национальную команду ему не поручили, после чего долго был никому не нужен и уехал работать в Россию, хотя говорил, что этот вариант будет для него лишь крайним. Вывел московское Динамо в элиту, но в РПЛ провалился и нарвался на скорую отставку. Время от времени в прессе выплывает как довольно вероятный вариант (даже поляки писали о нем перед продлением Хацкевича), но все проигрывает борьбу другим претендентам.

А может, так бы взять пример с Шахтера? Вариант из Испании

Висенте Гомес работал с талантливой динамовской молодежью, которая верит в него и наоборот. Однако Суркис уволил весь тренерский штаб, поэтому и он остался без работы и вряд ли уже вернется. В Испании выросло целое поколение интересных тренеров-тактиков, но на пути их приглашению может стать финансовый аспект. Тот же Кике Сетьен, которого вел Шахтер вместе с Каштру, неплохо себя проявил как специалист своего дела в Бетисе (бил и Барсу, и Реал на выезде), а сейчас сидит без работы.

Юрий Вернидуб

Пожалуй, лидер тренерских симпатий фанатов, но, похоже, не Игоря Суркиса. Иначе Вернидуба еще на старте сезона 2019/20 назначили бы готовить команду. Поэтому не очень верится в вариант с экс-наставником Зари, но это было бы интересно, согласитесь. Народ просит, это риск для обеих сторон, но решение за президентом.

Немец, австриец или чех

Посмотрите на ту же Славию в прошлой Лиге Европы, которая на равных билась с Челси и выбила Севилью, хотя перед тем уступила Динамо в квалификации ЛЧ. Сильный тактик, возможно, молодой немецкий или австрийский специалист из тренерского инкубатора Бундеслиги. Тот же Доменико Тедеско в свой первый же сезон сумел завоевать серебряные медали с Шальке, которое по кадрам звезд с неба не хватало. О Нагельсманне и говорить не приходится, потому что это уже элитный уровень.

Очень радикальный вариант, который Суркис когда-то уже рассматривал – не удалось договориться с Оттмаром Хитцфельдом. Интересно, что по последним откровенно сенсационными слухами из состояния фанатов Динамо якобы на переговоры именно с последним (пенсионером, который давно не тренирует), вылетел директор киевского клуба Чохонелидзе.

Юрий Мороз/Игорь Костюк

Если какие-то команды Динамо и радовали игрой и титулами в последние годы, то это молодежка U-21 и юноши U-19. Последние даже в Юношеской лиге УЕФА пошумели. Плюс в том, что это нормальная европейская практика. Дать шанс тренеру дубля, который знает не только молодых талантов, но и тех, кто впал в немилость предыдущего наставника главной команды. Назначить исполняющим обязанности, пока удастся найти жалаемого наставника, а там посмотреть, как пойдет. Впрочем, судя по тому, что Суркис уволил весь тренерский штаб Хацкевича, но не назначил и.о., он надеется провести переговоры с кем-то еще.

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Мирча Луческу

Источники сообщают, что сам румынский специалист и запустил в прессе на своей родине последний слух об интересе Динамо. В то же время экс-наставник Шахтера публично отрекся от такого варианта, мол, как вы можете о таком говорить, я тренировал донецкий клуб. Здесь сразу же вспоминается, как Луческу работал сначала с Галатасараем, а затем Бешикташем, и ничего же! Однако больше похоже на историю с Навалкой, когда то ли агенты работают, то ли сами тренеры напоминают миру о своем безработном существовании.

blog_ava
Суркис выбирает из двух кандидатов на должность исполняющего обязанности главного тренера Динамо, – СМИ
16:36
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