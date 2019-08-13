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Динамо – Брюгге: 2 удаления в матче квалификации Лиги чемпионов, а киевлянам нужно забивать

22:15 532 Читати українською
Динамо – Брюгге: 2 удаления в матче квалификации Лиги чемпионов, а киевлянам нужно забивать
Динамо – Брюгге 13 августа 2019: счет и обзор матча квалификации Лиги чемпионов

Динамо принимает Брюгге в Киеве в 3-м раунде квалификации ЛЧ 2019/20. Счет и отчет матча квалификации Лиги чемпионов читайте на "Футбол 24"

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Ханс Ванакен 88’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Ханс Ванакен

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Брюгге на "Футбол 24", стартовал в 20:30 по киевскому времени. В первой встрече в Бельгии хозяева победили 1:0, так что киевлянам нужно забивать 2 гола и не пропустить ни одного, чтобы пройти в плей-офф квалификации ЛЧ 2019/20. Подобное случалось с украинским клубом в 50% случаев до того. В первой игре киевляне с задачей забить выездной гол не справились – единственный их удар в створ ворот за весь поединок в активе Беседина.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Между тем на выходных Брюгге одержал четвёртую подряд победу в официальных матчах старта сезона – за это время подопечные Клемана позволили соперникам забить лишь 1 мяч (разница 12:1). В то же время Динамо второй раз за неделю уступило. Команда Хацкевича проиграла в родных стенах главному конкуренту в борьбе за чемпионство УПЛ – Шахтер оказался сильнее 2:1 и ушел в 3-очковый отрыв.

Динамо – Брюгге – видео голов

О главных проблемах киевлян – форма лидеров атаки (Цыганков, Соль и Вербич не могут найти свою игру) плюс сложности с переходом и продвижением в атаку – забыли уже на старте игры. Буяльский на 5-й минуте сравнивает счет противостояния. Виталий начал атаку на чужой половине, подобрав мяч, Андриевский и Вербич классно продлили на Миколенко, который нашел своего тезку в одиночестве. Буяльский на короткой паузе хладнокровно разобрался ударом с нескольких метров.

Вербич идеально разыграл комбинацию с Шепелевым и пробил из пределов штрафной, получив пас в ответ. Одна беда – не подстроился словенец под удар, поэтому снаряд полетел в сторону от ворот. Круто работает левый фланг Динамо. Наконец-то, как в прошлом сезоне! Миколенко заряжает где-то на границу вратарской, и Жерсон минимально не успевает замкнуть. Буяльский выгрызает мяч на половине Брюгге, но не замечает, насколько обнажился правый фанг соперника. Вербич двумя руками голосовал, однако не дождался такого нужного паса.

В ответ гости забили с первого же удара. Дели выигрывает верховую борьбу у Бурды и очень точно пробивает после подачи углового – Бойко не смог потянуть. Перси Тау позволили пройти с фланга в центр (Миколенко потерял своего оппонента) и выстрелить метров с 23-х. Здесь уже Денис на высоте.

Динамо забило быстрый гол и не позволило сопернику практически ничего создать, кроме стандарта. Очень обидно так пропускать, хотя и хозяева после быстрого гола не смогли больше хотя бы попасть в ворота. Киевляне должны забивать дважды и не пропустить ни одного гола, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. Сверхсложная задача на вторые 45 минут, тем более, что соперник смог перехватить инициативу в заключительную 10-минутку до перерыва.

Де Пена меняет Андриевского на второй тайм, а дождь переходит в настоящий ливень. Уругваец же и создал первый момент, отдав на ход Шепелеву. Владимир пробил, но Миньоле достаточно уверенно парировал. Цыганков раскручивает атаку на... левом фланге, Вербич обводным ударом попадает в штангу, а Шепелев выскакивает из-за спин защитников и добивает в пустые ворота. Это 2:1, и Динамо нужно еще лишь один гол – в ворота Брюгге.

Соболь заработал стандарт, обойдя на скорости де Пену. Карлосу пришлось фолить. Многовато нарушений со стороны динамовцев, посыпались карточки. Миколенко, Кадар и Бурда - 3 из 4-х защитников за 5 минут получили по "горчичнику". Никита едва не доводит до инфаркта, когда "замыкает" кросс Вормера по своим. К счастью, круглый прошел мимо после срезки Бурды. Де Пена привозит у своей вратарской - хорошо, что Кадар успевает заблокировать удар Мехеле с нескольких метров.

Кендзера на стандарте тянет за футболку Ванакена. Как же везет киевлянам, что тот пробил и судья не указал на 11-метровую отметку. Беседин вышел вместо Вербича, Бенджи недоволен заменой, о чем Хацкевич узнал лично. Цыганков на другом фланге также выглядит истощенно. Беседин, Бурда и Миколенко пытаются пробить в одной атаке, но получается не очень плодотворно. Жерсон получает пас из глубины, проходит к воротам, и пробивает, обойдя Дели. Над перекладиной, да и судьи фиксируют офсайд. Минимальный, но был.

Ошибка, обусловленная усталостью и давлением Брюгге, на своей половине. Тау подхватил, забросил на Окереке, а нигериец просто не обработал мяч, иначе быть бы расстрелу. Беседин теряет мяч, и Бурде приходится фолить, чтобы соперник не забил третий. Это вторая желтая и удаление. Просто ужас. Почти сразу после этого Тау врезается в Бойко, и Денис выпрашивает своими муками второе предупреждение для Перси. В противостоянии счет 2:2, ничья и за удалениями 1:1.

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