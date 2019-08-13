Динамо – Брюгге: 2 удаления в матче квалификации Лиги чемпионов, а киевлянам нужно забивать

Динамо принимает Брюгге в Киеве в 3-м раунде квалификации ЛЧ 2019/20. Счет и отчет матча квалификации Лиги чемпионов читайте на "Футбол 24"

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Брюгге на "Футбол 24", стартовал в 20:30 по киевскому времени. В первой встрече в Бельгии хозяева победили 1:0, так что киевлянам нужно забивать 2 гола и не пропустить ни одного, чтобы пройти в плей-офф квалификации ЛЧ 2019/20. Подобное случалось с украинским клубом в 50% случаев до того. В первой игре киевляне с задачей забить выездной гол не справились – единственный их удар в створ ворот за весь поединок в активе Беседина.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Между тем на выходных Брюгге одержал четвёртую подряд победу в официальных матчах старта сезона – за это время подопечные Клемана позволили соперникам забить лишь 1 мяч (разница 12:1). В то же время Динамо второй раз за неделю уступило. Команда Хацкевича проиграла в родных стенах главному конкуренту в борьбе за чемпионство УПЛ – Шахтер оказался сильнее 2:1 и ушел в 3-очковый отрыв.

Динамо – Брюгге – видео голов

О главных проблемах киевлян – форма лидеров атаки (Цыганков, Соль и Вербич не могут найти свою игру) плюс сложности с переходом и продвижением в атаку – забыли уже на старте игры. Буяльский на 5-й минуте сравнивает счет противостояния. Виталий начал атаку на чужой половине, подобрав мяч, Андриевский и Вербич классно продлили на Миколенко, который нашел своего тезку в одиночестве. Буяльский на короткой паузе хладнокровно разобрался ударом с нескольких метров.

Вербич идеально разыграл комбинацию с Шепелевым и пробил из пределов штрафной, получив пас в ответ. Одна беда – не подстроился словенец под удар, поэтому снаряд полетел в сторону от ворот. Круто работает левый фланг Динамо. Наконец-то, как в прошлом сезоне! Миколенко заряжает где-то на границу вратарской, и Жерсон минимально не успевает замкнуть. Буяльский выгрызает мяч на половине Брюгге, но не замечает, насколько обнажился правый фанг соперника. Вербич двумя руками голосовал, однако не дождался такого нужного паса.

В ответ гости забили с первого же удара. Дели выигрывает верховую борьбу у Бурды и очень точно пробивает после подачи углового – Бойко не смог потянуть. Перси Тау позволили пройти с фланга в центр (Миколенко потерял своего оппонента) и выстрелить метров с 23-х. Здесь уже Денис на высоте.

Динамо забило быстрый гол и не позволило сопернику практически ничего создать, кроме стандарта. Очень обидно так пропускать, хотя и хозяева после быстрого гола не смогли больше хотя бы попасть в ворота. Киевляне должны забивать дважды и не пропустить ни одного гола, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. Сверхсложная задача на вторые 45 минут, тем более, что соперник смог перехватить инициативу в заключительную 10-минутку до перерыва.

Де Пена меняет Андриевского на второй тайм, а дождь переходит в настоящий ливень. Уругваец же и создал первый момент, отдав на ход Шепелеву. Владимир пробил, но Миньоле достаточно уверенно парировал. Цыганков раскручивает атаку на... левом фланге, Вербич обводным ударом попадает в штангу, а Шепелев выскакивает из-за спин защитников и добивает в пустые ворота. Это 2:1, и Динамо нужно еще лишь один гол – в ворота Брюгге.

Соболь заработал стандарт, обойдя на скорости де Пену. Карлосу пришлось фолить. Многовато нарушений со стороны динамовцев, посыпались карточки. Миколенко, Кадар и Бурда - 3 из 4-х защитников за 5 минут получили по "горчичнику". Никита едва не доводит до инфаркта, когда "замыкает" кросс Вормера по своим. К счастью, круглый прошел мимо после срезки Бурды. Де Пена привозит у своей вратарской - хорошо, что Кадар успевает заблокировать удар Мехеле с нескольких метров.

Кендзера на стандарте тянет за футболку Ванакена. Как же везет киевлянам, что тот пробил и судья не указал на 11-метровую отметку. Беседин вышел вместо Вербича, Бенджи недоволен заменой, о чем Хацкевич узнал лично. Цыганков на другом фланге также выглядит истощенно. Беседин, Бурда и Миколенко пытаются пробить в одной атаке, но получается не очень плодотворно. Жерсон получает пас из глубины, проходит к воротам, и пробивает, обойдя Дели. Над перекладиной, да и судьи фиксируют офсайд. Минимальный, но был.

Ошибка, обусловленная усталостью и давлением Брюгге, на своей половине. Тау подхватил, забросил на Окереке, а нигериец просто не обработал мяч, иначе быть бы расстрелу. Беседин теряет мяч, и Бурде приходится фолить, чтобы соперник не забил третий. Это вторая желтая и удаление. Просто ужас. Почти сразу после этого Тау врезается в Бойко, и Денис выпрашивает своими муками второе предупреждение для Перси. В противостоянии счет 2:2, ничья и за удалениями 1:1.