Хацкевич официально уволен из Динамо – тренерский штаб также ушел в отставку

Киевское Динамо решило уволить Александра Хацкевича с поста наставника клуба.

Вылет Динамо с квалификации Лиги чемпионов от Брюгге стало последней каплей в чаше терпения руководства клуба. Александр Хацкевич покидает команду, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Вместе с белорусским наставником столичный клуб уволил весь тренерский штаб первой команды. О замене 45-летнему специалисту – пока не сообщается.

Руководство Динамо поблагодарило тренера и его помощников за работу в киевском клубе и пожелало дальнейших успехов в карьере.

Напомним, Хацкевич возглавил "бело-синих" в июне 2017 года, сменив на посту Сергея Реброва. За этот период белорусский специалист завоевал с Динамо только 2 Суперкубка Украины.

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