Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза рад выходу своего клуба в плей-офф Лиги конференций, хотя далеко не всегда может смотреть матчи в прямом эфире.

"Прямую трансляцию посмотреть на этот раз не удалось, поскольку с ребятами были в наступлении, утюжили рашистов. Но душой я был, как всегда, с командой. И только вернувшись из боя, первое, что сделал – посмотрел гол Пихаленка. А после этого позвонил ему и поблагодарил.

Победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Аполлон – 1:0

Очень важно, что мы, во-первых, внесли хороший вклад в коэффициент страны в еврокубках. Кроме того, приятно, что значительно повысили и личный рейтинг. Это иллюстрация того, какой путь наш молодой клуб прошел за 5 лет. Когда-то я говорил, что хочу услышать гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене. Думаю, мы на верном пути. Я очень благодарен всем единомышленникам, которые в 2017 году поверили в этот проект.

Хочу поблагодарить команду, прежде всего, за характер и бойцовские качества. Несмотря на переполненный лазарет, наши резервы (и особенно приятно, что это украинские резервы) показали, что могут претендовать на будущее.

Перед началом сезона нас "скоропостижно" покинул тренер, но СК Днепр-1 доказал, что уже является большим клубом. Кто бы ни имел какие-то сомнения, но мы уверенно шагаем вперед. В еврокубках прямо сейчас команда создает историю, и в чемпионате занимает неплохое место.

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К сожалению, из-за уродов у нас нет возможности играть сейчас на своем стадионе. Но мы играем для украинцев – накануне, в частности, для временно проживающих в Словакии – и ждем возможности вернуться на Днепр-Арену. Уверен, что наш клуб будет великим так же, как родной город Днепр. Я не раз повторял, что снимаю шляпу перед славной историей ФК Днепр, но СК Днепр-1 – новый клуб, с новой историей, и у нас все впереди. Наибольшей мечтой и целью является выигрыш Лиги чемпионов. Думаю, это должно быть нормальное стремление для любого клуба Европы.

И отдельно хочу отметить подразделение Днепр-1 – мы с вами единое целое! Мы обязательно сделаем все, чтобы СК Днепр-1 играл и побеждал и в Донецке, и в Луганске, и в Симферополе", – цитирует Березу пресс-служба СК Днепр-1.

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