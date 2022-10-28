Подопечные Александра Кучера дважды обыграли Аполлон, расписали ничью с Вадуцем и победили его, а также уступили АЗ. Такие результаты гарантировали "спортклубовцам" выступления в плей-офф Лиги конференций.

СК Днепр-1 – Аполлон: Пихаленок – о своем шедевральном голе и безумной поддержке болельщиков

Аналитико-статистический портал The Sweeper опубликовал восьмерку команд с самым маленьким клубным рейтингом УЕФА, которые уже обеспечили себе евровесну. Возглавил список СК Днепр-1, который идет 183-м. АЕК Ларнака, кипрский обидчик Динамо в Лиге Европы, расположился 148-м, а бельгийский Унион Сент-Жилуаз – 147-м.

Далее следуют французский Нант (116), шведский Юргорден (110), турецкий Сивасспор (106), итальянская Фиорентина (104) и немецкий Унион Берлин (97). Во внимание принимались все три еврокубка. Матчи последнего тура пройдут уже на следующей неделе.

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