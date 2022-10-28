Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза радий виходу свого клубу у плей-офф Ліги конференцій, хоча далеко не завжди має змогу дивитися матчі у прямому ефірі.

"Пряму трансляцію подивитися цього разу не вдалося, оскільки з хлопцями були у наступі, прасували рашистів. Але душею я був, як завжди, з командою. І тільки-но повернувшись з бою, перше, що зробив – подивився гол Піхальонка. А після цього зателефонував йому та подякував.

Переможний гол Піхальонка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Аполлон – 1:0

Дуже важливо, що ми, по-перше, зробили гарний внесок до коефіцієнту країни у єврокубках. А крім того, приємно, що значно підвищили і особистий рейтинг. Це є ілюстрацією того, який шлях наш молодий клуб пройшов за 5 років. Колись я казав, що хочу почути гімн Ліги чемпіонів на Дніпро-Арені. Думаю, ми на правильному шляху. Я дуже вдячний усім однодумцям, які у 2017 році повірили в цей проєкт.

Хочу подякувати команді, перш за все, за характер та бійцівські якості. Попри переповнений лазарет, наші резерви (і особливо приємно, що це українські резерви) показали, що можуть претендувати на велике майбутнє.

Перед початком сезону нас "скоропостижно" залишив тренер, але СК Дніпро-1 довів, що вже є великим клубом. Хто б не мав які сумніви, але ми впевнено крокуємо вперед. У єврокубках прямо зараз команда створює історію, та й у чемпіонаті посідає непогане місце.

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На жаль, через виродків ми не маємо змоги грати зараз на своєму стадіоні. Але ми граємо для українців – напередодні, зокрема, для тих, хто тимчасово мешкає у Словаччині – і чекаємо можливості повернутися на Дніпро-Арену. Впевнений, що наш клуб буде великим так само, як рідне місто Дніпро. Я неодноразово повторював, що знімаю капелюха перед славною історією ФК Дніпро, але СК Дніпро-1 – новий клуб, з новою історією, і у нас все попереду. Найбільшою мрією та метою є виграш Ліги чемпіонів. Думаю, це має бути нормальне прагнення для будь-якого клубу Європи.

І окремо хочу відзначити підрозділ Дніпро-1 – ми з вами єдине ціле! Ми обов’язково зробимо все, щоб СК Дніпро-1 грав та перемагав і у Донецьку, і у Луганську, і у Сімферополі", – цитує Березу прес-служба СК Дніпро-1.

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